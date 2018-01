Firma Debag fördert Bäckernachwuchs Das Bautzener Unternehmen hat für die Stiftung „Brot gegen Not“ gespendet. Wofür das Geld verwendet wird, steht schon fest.

Die Firma Debag hat 1 000 Euro gespendet. © Uwe Soeder

Bautzen. Eine Spende von 1 000 Euro hat das Bautzener Unternehmen Debag Deutsche Backofenbau Gesellschaft jetzt für „Brot gegen Not“ zur Verfügung gestellt. Die Stiftung richtet in Entwicklungsländern Lehrbackstuben und Bäckereien ein. Ehrenamtliche Helfer bilden einheimische Jugendliche als Bäcker aus. Die Firma Debag unterstützt „Brot gegen Not“ seit rund fünf Jahren. Damals stellte das Unternehmen für eine Lehrbackstube in Albanien einen neuen Ladenbackofen zur Verfügung.

„Das Geschäftsjahr 2017 konnten wir sehr erfolgreich abschließen und unseren internationalen Wachstumskurs fortsetzen. Einen Teil dieses Erfolgs möchten wir nun gern zurückgeben, indem wir uns auch international für die Nachwuchsförderung im Bäckerhandwerk einsetzen“, sagt Geschäftsführer Jost Straube. Mit dem Spendengeld will die Stiftung Fachbücher und Bildungsgutscheine für Auszubildenden in Gambia finanzieren. Die Bautzener Debag stellt Ofen-, Back-, Kühl- und Gärtechnik für Bäckereibetriebe her. (szo)

zur Startseite