Firma aus Münster soll Riesaer Berufsschule putzen

Riesa. Warsteiner, Veltins, Krombacher – eigentlich kennt man die westfälische Wirtschaft für ihre großen Brauereien. Doch auch auf einem anderen Segment scheint die Wirtschaft in der Region zu florieren: So sollen große Bildungseinrichtungen des Landkreises künftig von einem Gebäudeservice aus Münster geputzt werden.

Das geht aus einer Beschlussvorlage für den Kreistag hervor, der am 22. September in Riesa tagt. Die größte Fläche, die das westfälische Unternehmen in den nächsten Jahren in der Region putzen soll, ist demnach das Berufsschulzentrum (BSZ) Riesa. Allein dort gilt es, mehr als 35 000 Quadratmeter zu betreuen.

Fast genauso groß ist das BSZ Meißen-Radebeul, wo sich die 34 000 Quadratmeter auf drei Objekte verteilen. Deutlich kleiner sind das Förderschulzentrum Coswig und das Gymnasium in Nossen. Außerdem gehören das BSZ Großenhain und kleinere Objekte in Sörnewitz und Meißen dazu.

Aber wie kommt der Landkreis ausgerechnet auf einen Hausmeisterdienst aus Münster? Dabei geht es vor allem um den Preis: Der Auftragswert beträgt laut Vorlage für fünf Jahre gut zwei Millionen Euro. Nach einer Veröffentlichung im Internet und im EU-Amtsblatt gab es 13 Bewerber, sieben Angebote gingen ein. Sie lagen zwischen 1,4 und 2,2 Millionen Euro. Wegen der Bandbreite wurden die Bieter aufgefordert, die Kalkulation ihres Lohnsatzes aufzuklären; zwei Bieter machten das nicht und wurden ausgeschlossen. Die anderen zahlen wenigstens den Mindestlohn.

Bei allen prüfte der Landkreis, was für Referenzen sie haben. Danach wurde der Münsteraner Gebäudeservice als günstigster ausgewählt. Einen westfälischen Dialekt werden die Putzkräfte künftig aber wohl trotzdem nicht haben: Üblicherweise stellen solche Unternehmen Leute aus der Region ein. Nun entscheiden aber zunächst die Kreisräte über die Vergabe. (SZ/csf)

