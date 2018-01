Finsternis am Gusseisernen Seit gut drei Wochen steht der Friedrich-August-Turm in der Nacht ohne Licht da. Die Stadt Löbau brauchte lange, um zu handeln.

Der Gusseiserne Turm auf dem Löbauer Berg. © Rafael Sampedro

Löbau. Schon vor Weihnachten ist es vor der Tür der Turmgaststätte auf dem Löbauer Berg plötzlich finster geworden. Die drei Strahler, die den Gusseisernen von oben anleuchten, sind ausgefallen. Das Löbauer Wahrzeichen ist seitdem nachts unsichtbar. „Wir haben es der Stadt schon mehrmals gemeldet“, sagt Turmwirtin Ines Koch. Sie hatte gehofft, ihre Gäste zu Weihnachten und Silvester wieder mit vollem Licht empfangen zu können, aber nichts rührte sich.

Oberbürgermeister Dietmar Buchholz (parteilos) erfuhr erst in der jüngsten Stadtratssitzung von dem Umstand und versprach, sich darum zu kümmern. Marcus Scholz, Pressesprecher der Stadt, teilte der SZ auf Nachfrage nun mit: „Der Sachverhalt der defekten Beleuchtung am Gusseisernen Turm wurde von unserem Bauamt in der vergangenen Woche an die Stadtwerke, welche für die Beleuchtung zuständig sind, weitergeleitet. Nun liegt es in deren Händen, wie schnell die Beleuchtung wieder in Gang gesetzt wird.“

