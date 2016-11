Finnland schafft Schulfächer ab Stattdessen soll in fachübergreifenden Projekten gelernt werden.

Finnlands Schulsystem gilt immer wieder als Vorbild. In den PISA-Studien erreicht es stets Spitzenplätze. Vor allem, weil es gut darin ist, alle Schüler, auch die schwachen, zu motivieren und mitzuziehen. Nach einer zweijährigen Vorbereitungsphase mit unzähligen Pilotversuchen und Schulungen von Lehrern durch Experten findet nun eine kleine Revolution in den Unterrichtsräumen aller Klassen des Landes statt.

Den Finnen gilt die Einteilung des Lehrstoffes in Fächer wie Mathematik, Erdkunde, Geschichte als veralteter Ansatz. Bis 2020 sollen die klassischen Schulfächer schrittweise abgeschafft werden. Stattdessen sollen Lehrer den Schülern interdisziplinären Projektunterricht geben, bei dem unterschiedliche „Phänomene“ untersucht werden. Dabei gibt es zwei Wege, Phänomene für den Unterricht festzulegen. „Zum einen haben wir Schüler befragt, was sie gern untersuchen wollen. Häufig haben sie Liebe, Freundschaft oder Smartphone gewählt. Die zweite Herangehensweise ist der Lehrplan. Lehrer wählen dann Themen aus, die sie abdecken sollen“, sagt Marjo Kyllönen, Leiterin für die neunjährige Grundausbildung am Schulamt Helsinki.

Die Projekte würden dazu führen, dass die Schüler entsprechend dem komplexer werdenden Arbeitsmarkt flexibler, weiter und ergebnisorientierter denken und handeln lernen als zuvor. Auch für die Lehrer sei es spannend, weil die Fachrichtungen viel mehr miteinander arbeiten müssen und kein getrenntes Leben an den Schulen führen, sagt Kyllönen. Die bisherigen Erfahrungen aus Pilotprojekten hätten gezeigt, dass etwa Schüler, die schlecht in Mathematik waren, sich durch den fachübergreifenden Unterricht verbessern konnten. Sie waren motivierter, weil sie einen Sinn in dem sahen, was sie lernten, so Kyllönen.

„Kritik an der Auflösung der Fächer gibt es kaum, die Schuldirektoren fanden die Idee durch die Bank weg gut, als wir sie vor zwei Jahren vorgestellt haben“ sagt sie. Ein nächster angedachter Schritt soll die Abkehr von den alten fachgebundenen Benotungssystemen sein. „Ich habe kürzlich eine Lehrerin getroffen, die auf Tests verzichtet, weil sie in den fachübergreifenden Projekten so viel mit den Kindern zusammenarbeitet, dass sie deren Schwächen und Stärken viel besser versteht als durch einen Test in einem Fach“, erklärt Kyllönen.

