Floorball Finne spielt für Döbeln Der UHC fragte in Finnland nach einem Trainer. Dieses Ansinnen wurde nicht erfüllt, bringt nun aber dennoch etwas ein.

© Symbolbild/Jörg Schreiber

Paukenschlag beim UHC Döbeln 06. Ehe die Muldenstädter am Sonnabend um 16 Uhr gegen den Aufsteiger Ingolstadt spielen, werden sie noch mal auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Joona Rihkola holt der UHC Döbeln 06 ein finnisches Nachwuchstalent in die Muldenstadt. Bisher spielte Joona in Tampere beim Floorballclub Ilves und wird nun für ein Jahr die Döbelner Floorballer unterstützen. Dann muss er wieder nach Finnland zurück, um den Grundwehrdienst zu absolvieren. „Ich freue mich sehr, dass es uns geglückt ist, Joona für die laufende Saison nach Deutschland zu holen. Der finnische Allrounder wird unseren Kader in der Breite unterstützen und sicher auch ganz neue Inputs ins Team bringen”, so Vereinspräsident Frank Weinberg über die Verpflichtung.

Als sich die Verantwortlichen des UHC Döbeln 06 im Sommer auf Trainersuche begaben, fragten sie auch in Finnland an. Der Trainerkandidat sagte ab, gab aber den Hinweis, dass er ein junges finnisches Talent kenne, welches dem Verein helfen könnte. Sofort wurde der Kontakt zu Joona Rihkola aufgenommen und er wurde zu einem dreitägigen Trainingslager eingeladen. „Ich habe von Deutschland bisher immer nur Gutes gehört, es ist die größte Industrienation in Europa und das ist faszinierend. Vor dem Trainingslager war ich noch nie in Deutschland und Döbeln ist eine sehr schöne Kleinstadt”, so der Döbelner Neuzugang. Seine Entscheidung für den UHC Döbeln begründet der Finne so: “Ich habe mir die letzte Saison des UHC Döbeln 06 angeschaut. Diese war gut. Ich denke, ich kann die letzte Nuance beisteuern, damit wir unser Ziel schaffen können.”

Über diese Verstärkung im Team freut sich auch Spielertrainer Maximilian Thomas: „Ich finde es gut, dass er diesen Schritt wagt und uns diese Saison verstärken wird. Joona passt sehr gut in die Mannschaft und ich bin froh, dass der Transfer jetzt in trockenen Tüchern ist.” Der Finne sei ruhig und sicher am Ball. Er könne aber auch offensiv sehr gut agieren, so Thomas.

In der Muldenstadt hofft man nun, dass der Neue das Team qualitativ ein gutes Stück nach vorn bringt. Seine Ziele für diese Saison hat Joona Rihkola bereits vor Augen: „Ich will das Team nach vorne bringen und es auch durch Tore unterstützten. Mein Ziel wird es sein, zehn Tore zu erzielen.” Seine ersten Eindrücke vom Trainingslager schildert der junge Finne folgendermaßen: „Das ganze Team war super drauf und ich wurde klasse aufgenommen. Ich möchte nun schnell Deutsch lernen, damit ich auch wirklich mit jedem im Team reden kann. Besonders mit Daniel Bachmann habe ich während und nach dem Trainingslager viel gesprochen und geschrieben. Er wird für mich wie ein großer Bruder sein, während meiner Zeit in Deutschland.” Über seine neuen Mitstreiter sagte Joona: „Das Team hat viel Potenzial und ich denke, dass wir eine gute Saison spielen werden.” (DA/htz)

