Finn ist das Bautzener Neujahrsbaby Das erste Kind im neuen Jahr kam um 3.05 Uhr zur Welt. 24 Stunden vorher wurde das letzte 2016er Baby geboren.

Der kleine Bautzener Finn Pilop ist das erste Baby, das im neuen Jahr in der Bautzener Klinik zur Welt kam. Der zweite Sohn von Susanne und Michael Pilop wiegt 3 990 Gramm und ist 51 Zentimeter groß. © Carmen Schumann

Der kleine Finn bekommt von dem ganzen Trubel um seine Person noch nicht viel mit. Der Wonneproppen hat mit dem verschluckten Fruchtwasser zu kämpfen. Doch seine Mutter Susanne Pilop ist ganz stolz auf ihren Zweitgeborenen. „Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und Finn das Bautzener Neujahrsbaby ist“, sagt die 31-Jährige. Denn eigentlich sei der Geburtstermin auf den 30. Dezember festgelegt worden. Doch erst zu Silvester bekam die werdende Mutter ihre Wehen. „Wir haben es aber noch geschafft, auf das neue Jahr anzustoßen“, berichtet sie.

Eine halbe Stunde nach Mitternacht ist die Bautzenerin dann in die Klinik eingerückt. Und schon zweieinhalb Stunden später, genau um 3.05 Uhr, war der kleine Finn dann da. Er brachte fast vier Kilo, nämlich 3 990 Gramm, auf die Waage und ist 51 Zentimeter groß. Papa Michael Pilop und der fünfjährige Max sind sehr glücklich über den Neuankömmling, der ein absolutes Wunschkind ist. Und natürlich auch die Großeltern, sagt die junge Mutter, die im Bautzener Restaurant „Zum Zollhaus“ Köchin ist. Papa Michael Pilop, der bei der Geburt mit dabei war, ist beim PCH-Chemiehandel als Fachpacker beschäftigt.

Annika wollte nicht warten

Auch Marlies Graf hatte darauf spekuliert, das Neujahrsbaby zur Welt zu bringen. Doch ihre Tochter Annika wollte nicht mehr so lange warten. Fast genau 24 Stunden vor Finn, nämlich zu Silvester um 3.15 Uhr, wurde sie geboren und ist damit das letzte Baby in dem für die Bautzener Entbindungsklinik sehr erfolgreichen Jahr 2016. Annika ist ebenfalls eine Bautzenerin. Sie wiegt 3 170 Gramm und ist 48 Zentimeter groß. Sie ist das zweite Kind ihrer Eltern Marlies Graf und Robert Heider. Ihr großer Bruder Erik ist ein Feiertagskind, denn er wurde am 1. Mai 2014 geboren.

Die Mitarbeiterinnen der Entbindungsstation des Bautzener Krankenhaus konnten nun einen Strich unter das zu Ende gegangene Jahr ziehen. Es war ein Jahr mit der höchsten Geburtenzahl seit 1991. Registriert wurden genau 881 Geburten. Da auch 18 Mal Zwillinge auf die Welt kamen, beträgt die Gesamtzahl 899. Die gute Bilanz ist sicher auch der Tatsache geschuldet, dass vor einem reichlichen Jahr der Klinik-Neubau eingeweiht wurde, der den Müttern mehr Komfort bietet. Auch Susanne Pilop war mit den Bedingungen sehr zufrieden. „Der Kreißsaal ist sehr schön, und die Hebamme hat sich wunderbar um mich gekümmert“, sagt sie.

