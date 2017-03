Finish in Hockeytown mit Jari Heiniola Die jungen Lausitzer Füchse stehen am Sonnabend im Finale der deutschen Nachwuchsmeisterschaft. Die SZ traf den Trainer und zwei Spieler.

zurück Bild 1 von 2 weiter So sehen Sieger aus: Der große Füchse-Nachwuchs feierte am letzten Wochenende den Finaleinzug. © Gunnar Schulze So sehen Sieger aus: Der große Füchse-Nachwuchs feierte am letzten Wochenende den Finaleinzug.

David Kube, Jari Heiniola und Sebastian Brockelt (von links) wollen es am Wochenende wissen und das Finale um die Meisterschaft für sich entscheiden. Vielleicht steht ja ab Sonntag der Pokal in der Hockeytown White Water, wie der Trainer sagen würde.

Der Erfolg der Lausitzer Füchse in dieser Eishockeysaison hat finnische Wurzeln. Inzwischen gibt es eine ganze Truppe von Trainern und Spielern, von den Profis bis in den Nachwuchsbereich. Ein fester Bestandteil des Eissports ist Jari Heiniola. Der Finne wurde letztes Jahr kurzfristig verpflichtet, da der etatmäßige Trainer Torsten Hanusch krankheitsbedingt ausfiel. Aus den geplanten zwei Monaten wurde die restliche Saison. Am Samstag findet nun in Bietigheim Bissingen das Finale zur Meisterschaft der deutschen Nachwuchsliga Zwei statt. Grund für uns, dem Trainer und seinem Team an einem Abend zur besten Trainingszeit einen Besuch in der Eishalle abzustatten.

Unüberhörbar schallen uns die Kommandos der Trainer, das Scheppern von Schlägern oder das dumpfe Wummern beim harten Kontakt mit der Bande und die Geräusche aufprallender Pucks entgegen. Unten auf dem Eis geht es ordentlich zur Sache. Man möchte meinen, es sind Playoffs, anstatt eines normalen Trainings. Mehr als einer der jungen Spieler humpelt vom Eis oder hält sich die schmerzenden Körperteile nach dem Wechsel. Weiter, weiter, immer weiter. Heiniola lobt, verbessert, unterbricht das Training für taktische Erklärungen. Spielformen wechseln sich ab. Die Intensität bleibt hoch.

Im Sommer Lauf, im Winter Hockey

Das Training geht vorüber, wir treffen uns gleich neben dem Eis mit Jari Heiniola. Zwei der Leistungsträger des Teams, Sebastian Brockelt und David Kube, kommen hinzu. Brockelt als junger Stürmer hat in diesem Jahr den Anschluss an das DEL 2-Team geschafft. Neben dem Sport macht er gerade sein Fachabi. Und Verteidiger Kube lernt bei der Leag in Boxberg.

Die erste Frage geht an den Trainer. Wie fühlt er sich in Weißwasser? Jari Heiniola antwortet mit Überzeugung: „I like it!“ Er wiederholt noch einmal. Er spricht selbstbewusst mit fester Stimme und blickt seinem Gesprächspartner dabei in die Augen. Er mag Weißwasser also. Okay. Wie hat es ihn hierher verschlagen? Sebastian Elwing hatte in angerufen, an einem Freitag. Und montags war er schon hier. Bereit für den Job.

Einen Job, den er seit immerhin fünfundzwanzig Jahren macht. Wie kam er dazu? Als Kind und Teenager habe er im langen finnischen Winter Hockey gespielt, und im Sommer Leichtathletik trainiert. Im Hockey spielte Heiniola mit 16 beim Nationalteam in Finnland. Und über achthundert Meter, die doppelte Stadionrunde also, sei er damals wirklich schnell gewesen. Sein Hockeytrainer stellte ihn irgendwann vor die Entscheidung, Laufen oder Hockey. Er entschied sich für das Sprinten. Seine Bestzeit kennt der sympathische Finne noch: 1:53:08 Sekunden. Dann habe er ein Sportstudium in Turku absolviert und nebenbei Hockey in der dritten Liga gespielt. Stürmer übrigens.

Strafen für Trainingsfaule

Welchen Anspruch hat er als Trainer? Spieler entwickeln, sagt er. Zuerst komme das Schlittschuhlaufen, dann das Stockhandling, dann erst das Spiel eins gegen eins und die taktischen Dinge. Worin sieht er die Basis für seinen Erfolg? Landtraining ist extrem wichtig. Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und dosierte Belastung.

Die beiden Spieler an seiner Seite bestätigen seine Worte. Sie stehen viermal die Woche auf dem Eis, dreimal komme das Landtraining hinzu und einmal das Torwarttraining mit gezielten Übungen. Besonderen Wert lege der Trainer auf Grundlagentraining, wie das Schlittschuhlaufen. Das bedeutete manchmal, althergebrachte Dinge umzulernen. Dazu kamen schweißtreibende Einheiten im Kraftraum. Und taktische Schulungen. Das Training sei intensiv, der Trainer kann streng sein, und Strafen kommen auch mal vor. Bei mangelndem Trainingsfleiß zum Beispiel.

Trainer Heiniola sagt von sich, er denke nie nur für das nächste Spiel, er will die Spieler eine ganze Saison lang zielgerichtet entwickeln. Das sei möglicherweise ein gewisser Vorteil gegenüber anderen Teams. Was an seinem Job ist typisch finnisch und was ist typisch Heiniola? Er überlegt einen Moment. Finnisch sind die eben genannten Basics, speziell für Heiniola gilt: Angriff ist die beste Verteidigung. Und weiß er, dass die Spieler sein Training richtig gut finden? Die Frage ist ihm sichtlich unangenehm. Ein bestes Training gäbe es ohnehin nicht. Wichtig sei, dass die Spieler trainiert werden wollen, sagt er bescheiden. Aber nichts anderes erwarte er, schiebt er den Anspruch hinterher.

Trainerfrage: Was ist Freizeit?

Und privat? Ja, manchmal vermisse seine Familie die Heimat. Obwohl seine Frau gut zurechtkomme und die beiden Söhne hier ohne Probleme zur Schule gingen. Der dritte, schon große Sohn ist daheim in Finnland geblieben. Auf die Frage, was er denn in der Freizeit macht, antwortet er mit der Gegenfrage: „Was ist Freizeit?“

Was bringt das Final-Wochenende? Weißwasser wird versuchen, das eigene Spiel durchziehen, eine Einschätzung der anderen Teams sei schwierig. Er glaube an die eigenen Chancen. Siege setzen Energie frei, Niederlagen seien schlecht für die Motivation. Gab es Anfragen anderer Clubs an ihn? „Maybe“, sagt Heiniola. Vielleicht. Er bleibe hier in Weißwasser. Und würde er eines Tages die Profis trainieren wollen? Er zuckt die Schultern. Nicht jetzt. Eines Tages, wer weiß.

Hat er einen Traum? Heiniola überlegt. Ja, er würde gern Spieler entwickeln, die es eines Tages weit nach oben bringen, vielleicht bis ins Nationalteam. Dann dankt er dem Verein für die Unterstützung, viel sei für ihn und seine Familie getan worden. Sie fühlen sich wohl hier. Es sei fast wie in Raisio, daheim in Finnland. Nur anders.

So läuft das Finale

Am Samstag finden die Halbfinalspiele der DNL2 in Bietigheim Bissingen statt. Bereits am Vormittag stehen sich die Nachwuchsteams aus Füssen und Kassel gegenüber. Nachmittags spielen die Jungfüchse gegen die Gastgeber.

Die Sieger machen das Finale am Sonntag unter sich aus, die Verlierer spielen um Platz drei. „SportdeutschlandTV“ überträgt am Wochenende live per Internetstreaming.

