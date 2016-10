Fingierte Bombendrohung

Weißwasser. Am Montagabend erlaubte sich ein junger Mann in Weißwasser einen sehr üblen Scherz. Der 25-Jährige meldete sich bei der Polizei und teilte mit, vor seinem Haus einen Zettel mit einer Bombendrohung gefunden zu haben. Einer Streife des örtlichen Polizeireviers übergab er in seiner Wohnung den Drohbrief aus ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben. Ungünstig für ihn, dass die Beamten in seinem Heim ähnliches Papier fanden, wie das des Schreibens. Nach eindringlicher Befragung durch die Polizisten räumte der 25-Jährige ein, den Brief selber verfasst zu haben. Eine Ernsthaftigkeit der Drohung konnte ausgeschlossen werden. Die Beamten stellten Anzeige wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten sowie der Vortäuschung einer Straftat. (szo)

