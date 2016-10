Fingerspitzengefühl für Liebesperlen Rudolf Hoinkis gründete vor 120 Jahren seine Süßwarenfabrik in Görlitz. Seine Erfindung ist heute noch auf dem Markt.

Stanislaw Radetzky hat es: ein Gespür für bunte Perlen. © dpa

Görlitz. Gleichmäßig drehen sich 100 Drageekessel. In der Werkshalle der Süßwarenfabrik „Rudolf Hoinkis“ in Görlitz klingt es, als würden unzählige Menschen ihre Hände kräftig aneinanderreiben. Stanislaw Radetzky steht an einem der Zuber und füllt gesiebten Zucker und Stärke hinein. Geschäftsführer Mathias Hoinkis schaut seinem Mitarbeiter dabei über die Schulter. „Durch die Drehbewegung wächst nun aus dem Zuckerkristall eine Kugel“, sagt der Lebensmittelingenieur.

Mit diesen Handgriffen beginnt in Deutschlands östlichster Süßwarenfabrik die Produktion der weltbekannten Liebesperlen. Hoinkis Urgroßvater Rudolf entwickelte die süßen Mini-Kugeln im Jahr 1908. Er konnte nicht ahnen, dass diese bunte Leckerei noch über 100 Jahre später der Verkaufsschlager seiner Nachfahren sein würde. Sein kleines Unternehmen gründete der gelernte Brauer vor 120 Jahren.

In einem Hinterhaus der Görlitzer Altstadt ließ Hoinkis-Senior seinerzeit den Ideen freien Lauf. „Das Dragieren kommt aus Frankreich. Wie Rudolf Hoinkis zu einem ersten Kessel kam, wissen wir nicht, aber dass das Original der Liebesperle von uns kommt“, sagt der heutige Geschäftsführer. Auch die Legende der Namensentstehung ist überliefert. Nach einem Experiment soll der Erfinder zu seiner Frau und seinem Sohn gekommen sein mit dem Satz: „Ich liebe euch wie diese Perlen, für die ich noch keinen Namen habe!“ Seine Ottilie sagte: „Dann nenn sie Liebesperlen!“

Zuerst belieferte die Familie nur die nähere Umgebung mit den bunten Kügelchen. Bald waren sie bis Breslau und Dresden bekannt. Der Zweite Weltkrieg beendete vorerst die Herstellung der Süßigkeiten. Stattdessen wurden nun Nahrungsergänzungsmittel und nach 1945 Haferflocken hergestellt. Anfang der 1950er-Jahre begann langsam wieder die Liebesperlen-Produktion. Doch da waren die Tage des Familienunternehmens gezählt. Wie viele Firmen in der DDR geht auch Hoinkis Süßwarenfabrik in einem VEB auf.

Radetzky geht zur nächsten Reihe von Kesseln. Auch dort kreisen unaufhörlich weiße Kugeln. Hier darf nun keine Stärke mehr hinzukommen. Nur noch Traubenzucker und Glukosesirup füllt er abwechselnd ein. Aus 20 Kilo Zucker werden so in 120 Stunden 100 Kilo Liebesperlen. Mit Fingerspitzengefühl dosiert er die Mengen für die winzigen Kügelchen.

Schon zu DDR-Zeiten hat der gelernte Bäcker Schokolinsen hergestellt. In die Liebesperlenfabrik holt ihn Mathias Hoinkis Vater. Dieser wagte nach der Wende in der DDR den Sprung ins kalte Wasser. Von der Treuhand kaufte die Familie ihren einstigen Besitz zurück. Wie damals beschäftigt die GmbH heute 20 Angestellte. 350 bis 400 Tonnen bunte Kügelchen verlassen jährlich die Werkshalle, insgesamt produziert das Unternehmen 1200 Tonnen Süßwaren. Neben dem Verkaufsschlager setzt es unter anderem auch auf Kuchendekor und Traubenzuckertabletten. Hauptabnahmeländer sind Deutschland, Österreich und die Schweiz. Zudem gehen die Liebesperlen nach Dubai, Brasilien, Aserbaidschan und in die skandinavischen Länder.

In den Görlitzer Liebesperlen steckt viel Handarbeit. Mit einem Eimer schöpft Radetzky aus einer Kiste die fertigen weißen Liebesperlen. Sie sollen ihr Farbbad bekommen. „Wir färben mit Spinat, roter Beete, Kurkuma oder Algen“, erläutert Geschäftsführer Hoinki. Radetzky entleert den Eimer in einen Kessel aus Edelstahl. Vorsichtig gibt er nun dunkelblaue, flüssige Farbe dazu. Gleichzeitig bläst er Luft in den rotierenden Zuber, damit die Kügelchen nicht zusammenkleben. In die Geschäfte kommen sie in einer bunten Mischung. Bis dahin braucht es aber noch viel Fingerspitzengefühl. (dpa)

