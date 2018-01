Fingerabdruck führt zu Haftbefehl

Ladendieb gestellt 16.01.2018, gegen 7 Uhr / Dresden-Trachau Am Mittwochmorgen stahl ein 33-jähriger Mann verschiedene Lebensmittel in einem Supermarkt an der Industriestraße. Als er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von einem Ladendetektiv (37) angesprochen. Kurz darauf schlug der ertappte Dieb um sich und versuchte zu entkommen. Dies gelang ihm nicht. Der Detektiv konnte den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Mazda 6 gestohlen 15.01.2018, 18.30 Uhr bis 16.01.2018, 08.15 Uhr / Dresden-Leubnitz/Neuostra In der Nacht zum Dienstag stahlen Autodiebe einen schwarzen Mazda 6 von der Dora-Stock-Straße. Der Zeitwert des Jahreswagens wurde mit rund 21000 Euro angegeben.

Brennender Baum 16.01.2018, 07.25 Uhr / Dresden-Prohlis Aus ungeklärter Ursache brannte am Dienstagmorgen ein Laubbaum auf der Reicker Straße in zwei Metern Höhe. Die Feuerwehr löschte das Feuer mit einem Strahlrohr. Der Brandbereich im Baumstamm reichte bis zu einer Höhe von fünf Metern, so dass eine Steckleiter zum Einsatz kam. Im Einsatz befand sich ein Löschfahrzeug der Feuerwache Altstadt.

Rauchentwicklung im Treppenhaus 16.01.2018, 13.07 Uhr / Dresden-Blasewitz Am Dienstagmittagmittag alarmierten Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Loschwitzer Straße die Feuerwehr, weil es im Treppenhaus mächtig qualmte. Bei Ankunft der Feuerwehr brannte Laub in einem Kellerlichtschacht und entwickelte starken Rauch, der das anliegende Treppenhaus vernebelte. Mittels Kleinlöschgerät konnte der Brand zügig gelöscht werden. Im Einsatz befand sich der Löschzug der Feuerwache Striesen.

Qualmender Baumschnitt 16.01.2018, 16.13 Uhr / Dresden-Pieschen Für Aufregung sorgte am Dienstagnachmittag auf der Maxim-Gorki-Straße der vermeintliche Brand eines Containers für Baumschnitt. Wegen der Stauwärme des frischen Grünholzabfalls entwickelte sich Rauch im Container. Vor Ort gab die Besatzung eines Löschfahrzeuges der Feuerwache Albertstadt schnell Entwarnung für die Botaniker..

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß 16.01.2018, 16.30 Uhr / Dresden-Loschwitz Am Dienstagnachmittag war eine 66-jährige Frau mit einem Ford Focus auf der Bautzner Straße stadtauswärts unterwegs, als sie in Höhe der Elbschlösser auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen verlor. In der Folge prallte der Ford zunächst gegen ein Verkehrszeichen an einer Mittelinsel und geriet anschließend auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Wagen mit einem entgegenkommenden Skoda Octavia zusammen. Bei der Kollision erlitten der 31-jährige Skoda-Fahrer sowie die Ford-Fahrerin leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden summiert sich auf über 10000 Euro. Der Dresdner Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mazda gestohlen 14.01.2018, 18.00 Uhr bis 16.01.2018, 17.15 Uhr / Dresden-Prohlis Autodiebe haben einen grauen Mazda 6 von der Senftenberger Straße gestohlen. Der Wert des knapp vier Jahre alten Fahrzeuges ist nicht bekannt.