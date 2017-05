Finger weg! Frühblüher sind in Löbau gefragt. Primeln, Begonien und Co. werden immer wieder geklaut. Das nervt die Betroffenen.

Was nicht niet- und nagelfest ist, ist nicht sicher. Das trifft auch auf die Frühjahrsbepflanzung im Löbauer Stadtgebiet zu. Sowohl am Promenadenring als auch vor Geschäften sind Frühblüher abhandengekommen. © Rafael Sampedro

Löbau. Mitarbeiter der Löbauer Stadtgärtnerei haben die Straßenränder entlang des Promenadenrings auch in diesem Jahr mit bunten Frühblühern zum Leuchten gebracht. Tulpen, Kaiserkronen und Stiefmütterchen strahlen dort in Gelb, Orange, Violett und Rosa um die Wette und bringen frische Farbe ins Stadtbild. Einigen wenigen scheint der schöne Anblick allerdings nichts wert zu sein. Denn wie vonseiten der Löbauer Stadtverwaltung zu hören ist, sind zuletzt einige Pflanzen aus den Beeten wie von Geisterhand verschwunden.

Kaum gepflanzt, schon wieder geklaut. Daran haben sich die fleißigen Mitarbeiter der Stadtgärtnerei bereits gewöhnt. Denn: In Löbau ist es seit vielen Jahren so, dass Frühblüher oder Sommerbepflanzungen einfach so mitgenommen werden. „Vom Beet am Promenadenring sind Kaiserkronen geklaut worden. Vereinzelt auch Stiefmütterchen“, teilt Stadtsprecherin Eva Mentele aktuell mit. Insgesamt halte sich der Blumenklau in diesem Frühjahr aber noch in Grenzen. Erfahrungsgemäß steige in den Sommermonaten die Zahl der Blumendiebstähle an, so Frau Mentele. „Im Rosengarten wurden im vergangenen Jahr zum Beispiel drei Eimer Erde und die dazugehörigen Pflanzen entwendet“, sagt sie. Besonders beliebte Pflanzenarten seien Pelargonien, die zur Familie der Storchschnabelgewächse gehören. Zudem stünden Pflanzen hoch im Kurs, die häufig auf Friedhöfen zu finden sind. „Zum Beispiel Eisbegonien“, sagt Eva Mentele. Meistens bleibt der Pflanzenklau im Stadtgebiet ungesühnt. Hobbygärtner auf Diebestour hat die Stadt bislang noch nicht auf frischer Tat ertappen können. Zur Anzeige gebrachte Fälle hätten erfolglos geendet, so Frau Mentele. In der Kriminalstatistik der Polizei tauchen angezeigte Blumendiebstähle kaum auf. Belastbare Fallzahlen liegen daher nicht vor, so Thomas Knaup. „Auch wenn derartige Fälle im Einzelfall für die Betroffenen sicher ärgerlich sind, so stellen sie keinen Schwerpunkt der Kriminalität im Landkreis Görlitz dar“, erklärt der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz.

Viele Bestohlene zeigen die Diebstähle, ob der geringen Erfolgsaussichten auf Aufklärung, gar nicht erst an. So auch die Löbauer Wohnungsverwaltung und Bau GmbH, kurz Wobau. Vor deren Geschäftsstelle in der Sporgasse sind jüngst Primeln aus den Blumenkästen geklaut worden. „Das ist schade um die Mühe, die man sich gibt, um die Stadt einladender zu gestalten“, sagt Wobau-Chefin Andrea Heinke. Egal, ob im Frühjahr, Sommer oder Herbst – zu jeder Jahreszeit werden beim städtischen Großvermieter Rabatten gestohlen. „Ich kaufe jede Bepflanzung ein- bis zweimal“, sagt Frau Heinke, die beobachtet hat, dass nicht alle Pflanzenarten gleich stark gefragt sind. Stiefmütterchen würden zum Beispiel in den Blumenkästen belassen. „Wahrscheinlich sind die zu billig“, mutmaßt die Wobau-Geschäftsführerin.

Nur ein paar Meter weiter, nämlich bei der Brasserie Haupt, sind in diesem Jahr ebenfalls Blumenkübel geleert worden. Das Team der Brasserie reagiert auf seiner Facebookseite auf seine eigene Art und Weise auf den Diebstahl. „Wir bedanken uns bei dem Mitbürger, der sich letzte Nacht an unserer Außenbepflanzung bedient hat“, ist dort am 10. April einen Tag nach dem Osterhasentag in Löbau zu lesen gewesen.

Allerdings sind es längst nicht nur Innenstadthändler oder städtische Flächen, die um ihre Blütenpracht gebracht werden. Blumen kommen auch direkt dort weg, wo sie gezüchtet werden. Davon können die Inhaber des Löbauer Blumenhauses Präkelt, wo übrigens auch Wobau-Chefin Andrea Heinke ihre Primeln einkauft, ein Lied singen. „Auch bei uns werden Blumenkästen umgegraben“, sagt eine Mitarbeiterin. Das sei aber die Ausnahme, denn grundsätzlich werde immer ein wachsames Auge auf das Inventar des Blumenhauses an der Laubaner Landstraße geworfen. „Als Händler muss man auf seine Sachen aufpassen, sonst bekommen sie schnell Beine“, sagt die Mitarbeiterin.

