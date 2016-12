Findlingspark-Tickets werden teurer

Der Findlingspark kann nicht Jahr für Jahr um eine neue Attraktion wachsen. Auch größer werden als die etwa 20 Hektar soll das Gelände nicht, sagt Klaus Tschöke. Der 64-Jährige hat Klaus Kotzan (78) abgelöst, und ist seit Juni Geschäftsführer für Technik und Personal. Auf Tourismusbörsen in Polen und Tschechien soll mehr geworben werden für den einzigartigen Park. Bekannter machen will der Förderverein seinen Park vor allem auch bei Busreiseanbietern. „Außerdem setzen wir natürlich auf Mundpropaganda“, sagt Klaus Tschöke. Ein gut gepflegter Park werde gerne weiter empfohlen. Die Internetseite soll aufgefrischt und ein Auftritt über das soziale Netzwerk Facebook eingerichtet werden.

Wie sollen wieder mehr Besucher in den Findlingspark gelockt werden?

Kommt der Arbeitgeber Förderverein mit dem Mindestlohn klar?

Der Findlingspark muss sparen und seine Einnahmen erhöhen, sagt Ulrich Klinkert. Gründe dafür sind vor allem der erhöhte Mindestlohn und die Wende in der Energiepolitik. Denn die führt beim Park dazu, dass die steigenden Energiepreise die Kosten sehr steigern, zum anderen führt sie dazu, dass bisherige Sponsoren sich zurückziehen oder ihre Spendensummen deutlich verringern. Trotzdem will der Förderverein seine etwa 20 Mitarbeiter, die teilweise fest angestellt, auf 450-Euro-Basis oder Saisonkräfte sind, unbedingt halten, so Klaus Tschöke. Es sind personelle Umstrukturierungen innerhalb des Park geplant. Genutzt werden sogenannte Winterkündigungen für einige Mitarbeiter. „Wer das möchte, bekommt zugleich eine Bescheinigung, dass er wieder eingestellt wird“, sagt der Personal-Geschäftsführer.