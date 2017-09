Finden Roßweiner in Erfolgsspur zurück? Nach der Niederlage der Vorwoche: Beim Tabellenführer der Kreisoberliga hat es eine Aussprache gegeben.

So wie hier Benjamin Brambor (rechts) und Stanley Steenbeck wollen die Roßweiner auch nach dem Spiel gegen Tresenwald/Machern jubeln. © Dirk Westphal

Kreisoberliga vorm Anpfiff

Beim Roßweiner SV (1./9) hat in der Woche der Baum gebrannt. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage bei Neuling Regis-Breitingen (6./7), dem in der Meisterschaft bereits eine schwache Vorstellung gegen Frohburg vorausging, gab es Klärungsbedarf. Der war auch nötig, um das erklärte Ziel Aufstieg in die Landesklasse nicht zu gefährden. Denn bereits am Sonnabend erwarten die Muldenstädter mit dem SV Tresenwald-Machern (7./7) alles andere als Fallobst im heimischen Stadion. Eine Reaktion und ein Sieg sind da schon Pflicht. „Wir hatten eine sehr gute Mannschaftssitzung, in der viele Sachen ausgeräumt wurden“, sagte RSV-Trainer Gerd Hentzschel dem Döbelner Anzeiger. „Ich denke schon, dass wir in dieser Woche eine andere Mannschaft sehen werden. Eine, die Wiedergutmachung und einen Sieg anstrebt.“

Beim SV Blau-Weiß Deutzen (5./7) müssen die noch unbezwungenen Kicker des SV Ostrau 90 (3./8) antreten. Das wird alles andere als eine leichte Aufgabe für die Jahnataler, die bei diesem Gegner im Kampf um eine Platzierung unter den ersten Fünf mit einem Unentschieden durchaus leben können. „Wir haben einige personelle Probleme nach dem vergangenen Wochenende und Deutzen ist ein ganz schöner Brocken. Wie im Vorjahr werden wir aber versuchen, aus einer kompakten Deckung Nadelstiche zu setzen und wenigstens einen Punkt mitzunehmen“, sagte SVO-Trainer André Wittig. „Verstecken müssen wir uns aber nicht, denn wir sind ja vergangene Saison auch nicht umsonst Vierter geworden“, fügte er an.

In der Pflicht steht an diesem Spieltag der BC Hartha (15./1). Gegen den Falkenhainer SV (12./3), einem direkten Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt, zählt nur ein Sieg und nichts anderes. Punkt. „Ich gehe optimistisch an die Sache heran. Allerdings steht nur ein Abwehrspieler zur Verfügung, was die Sache nicht einfacher macht“, sagte BC-Spielertrainer Benjamin Bamburski und weiter: „Die nächsten zwei Spiele sind richtungweisend. Das sollte allen klar sein. Und natürlich wollen wir da auch gewinnen.“

Kreisliga A Staffel Süd

Die Favoritenrollen erscheinen an diesem Spieltag recht deutlich verteilt. Richtig Spannung verspricht lediglich die Begegnung SG Zschaitz/Ostrau II (1./6) gegen den ESV Lok Döbeln (8./1). Nachdem die Großbauchlitzer die Spiele gegen die beiden Medizin-Teams aus Zschadraß (2:2) und Hochweitzschen (1:4) bereits weg haben, muss beim aktuellen Tabellenführer eine Steigerung her, um nicht den Anschluss nach vorn zu verlieren. Dabei gilt es, den auf einer Erfolgswelle schwimmenden Jahnatalern nicht ins Messer zu laufen.

Der sehr ambitioniert in die Saison gestartete SV Medizin Zschadraß (3./4) wird das auch gegen den personell arg gebeutelten Kreisoberligaabsteiger SV Aufbau Waldheim (9./0) unter Beweis stellen wollen. Das sollte dem Tabellendritten gelingen. Der SV 29 Gleisberg (2./4) hat mit dem FSV Dürrweitzschen (6./3) eine vergleichbare Mannschaft zu Gast. Dennoch spricht der Heimvorteil für die Schützlinge von Trainer Frank Baumert. Der VfB Leisnig (5./3) empfängt den Hohnstädter SV (10./0). Die Bergstädter haben sich einen Platz im Vorderfeld auf die Fahnen geschrieben und um den zu erreichen, müssen Siege her. Gegen die Muldentaler sollte zu Hause ein solcher gelingen.

Auch im Spiel SV Medizin Hochweitzschen (4./4) gegen die SG Blau-Weiß Altenhain (7./1) würde alles andere als ein Heimsieg überraschen. Die Altenhainer präsentieren sich als vorjähriges Schlusslicht bislang zwar recht unbequem, doch das wird beim amtierenden Meister nicht ausreichen. Vor allem, wenn dessen Angriffsmaschinerie ins Rollen kommt.

Kreisliga B Staffel Süd

Im Unterhaus kommt es zu drei Begegnungen mit Beteiligung aus dem Altkreis Döbeln. Dabei ist das Spiel SV Medizin Hochweitzschen II (3./4) gegen den Roßweiner SV II (4./4) ein Klassiker dieser Spielklasse. Wer diesmal gewinnt, ist nicht vorauszusagen, beide Teams sind etwa gleichstark einzuschätzen und so würde auch ein Unentschieden nicht überraschen. Der SV 50 Traktor Mochau (9./3) hat die SpG Dürrweitzschen/Zschadraß II (5./4.) zu Gast. Der Heimvorteil spricht da deutlich für die Traktor-Kicker. Das Spitzenspiel des Spieltages steigt zwischen dem Kiebitzer SV (1./9) und dem SV Einheit Mutzschen (2./9). Beide Mannschaften haben bisher noch keinen Zähler abgeben, was sich im direkten Aufeinandertreffen Erster gegen Zweiter zwangläufig ändern muss. Die bessere Tagesform wird diese Partie entscheiden.

