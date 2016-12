Finanzspritze für Kiez Das Kindererholungszentrum am Braunsteich in Weißwasser bekommt 2017 einen attraktiven Abenteuerspielplatz – und dafür die Unterstützung der Stadt.

Der Wolf ist das bestimmende Thema für den neuen Abenteuerspielplatz, den das Kiez am Braunsteich im kommenden Jahr neu anlegen lassen will. Erste Entwürfe stellte Petra Brünner vom Vereinsvorstand kürzlich öffentlich vor. „Wir müssen investieren, damit wir für die Kinder, die zu uns kommen, weiter attraktiv bleiben“, argumentierte sie und überzeugte damit die Stadträte. Sie stimmten einem Zuschuss in Höhe von 17 000 Euro fast vorbehaltlos zu. Ronald Krause (SPD) wollte allerdings den genauen Zweck der Zuwendung schriftlich vermerkt wissen. Auch dagegen hatten die Kollegen Stadträte nichts einzuwenden. Die Zuwendung ist für die Stadtkasse weitgehend kostenneutral. Das Geld kommt aus dem Arbeitsplan 2016, den die Stadt gemeinsam mit dem inzwischen ehemaligen Tagebaubetreiber Vattenfall auf Grundlage des gleichnamigen Vertrages erstellt hat.

Die Finanzspritze tut dem Kiez gut. Die Einrichtung hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen, konstatierte Petra Brünner. Die bisherige Geschäftsführerin bei den Stadtwerken (SWW) war als Privatperson 2013 beim Kiez, das als Verein geführt wird, eingestiegen. „Das Kiez war damals in einem erbärmlichen Zustand.“ Als erste Maßnahme wurde das gesamte Personal ausgetauscht. Investitionen folgten, 2016 allein 80 000 Euro. Im nächsten Jahr soll die Summe doppelt so hoch sein. Schon zeigen die Maßnahmen erste Erfolge. Nach 14 000 Übernachtungen im Schnitt der letzten Jahre konnte das Kiez in diesem Jahr über 17 000 verbuchen. Perspektivisch sollen es bis zu 23 000 Übernachtungen jährlich werden.

