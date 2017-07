Finanzspritze vom Freistaat Das Ärzte-Netz-Ostsachsen investiert 90 000 Euro, um mehr junge Mediziner in die Oberlausitz zu locken.

Dr. Lutz Diedtemann (links) und Netzwerkmanager Hans-Joachim Tauch vom Ärzte-Netz Ostsachsen wollen junge Mediziner mit einem breiten Weiterbildungsangebot und Mentoren für die Oberlausitz begeistern.Kommentar: Kleine Stadt mit großen Vorteilen © andré schulze

Patentrezepte gegen den Fachkräftemangel in der sächsischen Oberlausitz gibt es nicht. Doch mit einer Finanzspritze lässt sich zumindest nach Lösungen suchen. Dem Ärzte-Netz-Ostsachsen ist es nun gelungen, Fördergeld für einen Weiterbildungsverbund an der Neiße einzuwerben. Damit soll jungen Medizinern ihre Lebensplanung erleichtert werden. „Wir wollen Sorge tragen, dass keiner alleine gelassen wird“, sagt Netzwerkmanager Hans-Joachim Tauch. Ein Koordinator soll den angehenden Ärzten künftig nicht nur bei der zeitraubenden Suche nach einer Wohnung und einem Kita-Platz helfen. Erklärtes Ziel ist es auch, jedem Mediziner einen Mentor zur Seite zu stellen und ihn so bei der Planung seiner Facharztausbildung zu unterstützen.

Denn nur wer diese abschließt, der darf sich auch als Arzt niederlassen. Bisher müssen sich die Medizinstudenten selbst darum kümmern, wo sie ihre unterschiedlichen Praxiserfahrungen sammeln. Drei Jahre ihrer Facharztausbildung arbeiten sie auf einer Station, zwei ambulant. Gelingt es in Ostsachsen, die Arztpraxen und Kliniken besser miteinander zu vernetzen, dann wäre das aus Sicht von Hans-Joachim Tauch ein klarer Standortvorteil für die Region. „Wir müssen Absagen an Mediziner vermeiden“, so der Netzwerkmanager.

Das Netzwerk hilft beim Kitaplatz

Er wünscht sich maßgeschneiderte Fahrpläne für jede Fachkraft. Doch um den jungen Medizinern überhaupt Perspektiven aufzeigen zu können, braucht es Kliniken und Ärzte, die ausbilden wollen und dürfen. „Wir möchten die niedergelassenen Ärzte motivieren, zertifizierte Weiterbildungspraxis oder Lehrpraxis zu werden“, sagt er. Denn je mehr Optionen sich den Medizinstudenten in der Oberlausitz bieten, umso besser. Hans-Joachim Tauch selbst wird in den kommenden 18 Monaten der Koordinator des Weiterbildungsverbundes sein und viele Gespräche mit Ärzten und Kliniken führen.

Den Kodersdorfer Mediziner Dr. Lutz Diedtemann muss Hans-Joachim Tauch von den Vorteilen eines Weiterbildungsverbundes nicht mehr überzeugen. Der Arzt ist sowohl Mitglied im Ärzte-Netz- Ostsachsen als auch ausbildender Arzt. „Noch wurschtelt jeder vor sich hin. Wenn wir aber miteinander arbeiten, dann lassen sich die Probleme leichter lösen“, sagt der 56-Jährige. Aufgrund von Zeitmangel sei es bisher nicht gelungen, den Austausch der Arztpraxen untereinander voranzutreiben. Mit Netzwerkmanager Hans-Joachim Tauch aber gebe es endlich jemanden, der sich Vollzeit darum kümmern kann. Der Freistaat fördert das Vorhaben großzügig. Etwa 90 000 Euro sollen in anderthalb Jahren in das Projekt fließen.

Links zum Thema Kommentar: Kleine Stadt mit großen Vorteilen

Praxen sollen besser vernetzt werden

Mit dem Geld wird aber nicht nur der Koordinator bezahlt, sondern auch weitere Werbemaßnahmen. So plant Hans-Joachim Tauch unter anderem, einen Bus voller Medizinstudenten in die Oberlausitz zu organisieren, um den Nachwuchs neugierig auf die Region zu machen. Auch wenn es Jahre dauern könnte, bis sich diese Werbemaßnahme auszahlt. „Wir brauchen einen langen Atem, wenn wir Nachfolger für unsere Hausärzte finden wollen“, ist Hans-Joachim Tauch überzeugt. Denn mit Studium, praktischen Jahr und Facharztausbildung vergehen mindestens elf Jahre. Doch auch kurzfristige Lösungen sind weiterhin gefragt. Insbesondere in Niesky, wo ab dem kommenden Jahr theoretisch fünf Hausarztpraxen einen Nachfolger benötigen. Darauf hat die Vorsitzende der Kreisärztekammer, Ute Taube, erst im Frühjahr hingewiesen. Das Ärzte-Netz- Ostsachsen hat darum schon vor Monaten gemeinsam mit dem Landkreis Görlitz eine Werbekampagne gestartet, um Ärzten deutschlandweit die lebenswerten Seiten der Oberlausitz aufgezeigt. Das Video mit den idyllischen Landschaftsaufnahmen, das gestresste Großstadtärzte für ein entschleunigtes Leben auf dem Land begeistern soll, ist schon mehr als 1 500 mal angesehen worden.

In einer zweiten Stufe will das Ärzte-Netz mit Erfolgsgeschichten auf einem Jobportal im Internet zusätzliche Mediziner in die Region locken.

www.aerzte-fuer-ostsachsen.de

zur Startseite