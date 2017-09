Finanzspritze fürs alte Gemeindeamt Mit Hilfe von Fördermitteln kann das Gebäude aus den 20er-Jahren saniert werden. Eine Nutzung als Wohnraum ist aber nicht möglich

Das alte Gemeindeamt von Cunewalde kann jetzt saniert werden. Bürgermeister Thomas Martolock erhielt jetzt von Staatssekretär Stefan Brangs den Fördermittelbescheid.. © Carmen Schumann

Das alte Gemeindeamt von Cunewalde ist sichtbar in die Jahre gekommen. An einigen Stellen bröckelt schon der Putz. Auch der Zustand des Daches ist nicht mehr der beste, denn bei Sturm drohen Dachziegel herabzufallen. Darauf weist ein Schild an der Fassade hin. Seit dem Umzug der Verwaltung in das neue Gemeinde- und Bürgerzentrum im Jahr 2007 stand das Gebäude an der Hauptstraße 124 fast leer.

Erbaut in den 1920er Jahren, beherbergte das Gebäude von Anfang an neben den Verwaltungsräumen auch Wohnungen und eine Sparkassenfiliale. Sogar das Dachgeschoss ist zu DDR-Zeiten für Wohnzwecke hergerichtet worden, weiß Cunewaldes Bürgermeister Thomas Martolock (CDU). Dank des Förderprogrammes „Brücken in die Zukunft“ kann das Gemeindeoberhaupt jetzt die Planungen für die Sanierung des alten Gemeindeamtes in Auftrag geben. Eines ist jedoch klar: Wohnungen wird es in dem Gebäude nicht mehr geben, denn das lassen die Förderrichtlinien nicht zu. Aber mit den Fördermitteln in Höhe von 142 000 Euro kann die komplette Außenhülle des Gebäudes auf Vordermann gebracht werden.

„Insgesamt wird die Sanierung etwa 190 000 Euro kosten“, sagt Thomas Martolock. Da der Zuwendungsbescheid über eine 75-prozentige Förderung jetzt vorliegt, kann in den kommenden Tagen mit der Detailplanung begonnen werden. Der Bürgermeister schätzt, dass über den Winter die Ausschreibungen ausgelöst werden, sodass die Handwerker im Frühjahr anrücken und die Arbeiten zum Jahresende 2018 abgeschlossen sein könnten. Zusätzlich zum natürlichen Verschleiß hatte das alte Gemeindeamt auch beim Hochwasser 2010 beträchtliche Schäden erlitten. Deshalb muss das Mauerwerk zunächst trockengelegt werden.

Das Dach und die Fassade werden erneuert und es werden neue Fenster eingebaut. Die Ver- und Entsorgungsleitungen müssen ebenfalls neu verlegt werden. Die Renovierung der Innenräume soll dann sukzessive in den nächsten Jahren entsprechend den Anforderungen der Nutzer erfolgen. Wie Thomas ›Martolock sagt, möchte die Gemeinde hier unter anderem Büroräume einrichten für die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, die sich um die Baubetreuung der Maßnahmen zur Beseitigung der Hochwasserschäden von 2010 und 2013 kümmern. Außerdem sollen einige Räume als Archiv genutzt werden. Ein Existenzgründer, der für sein Kleingewerbe bereits jetzt Büroräume im Erdgeschoss nutzt, kann diese auch weiterhin in Anspruch nehmen.

Künftig sollen noch weitere öffentliche Einrichtungen in das Gebäude einziehen. Welche das genau sein werden, darüber müsse noch diskutiert werden, so der Bürgermeister. Thomas Martolock könnte sich aber sehr gut vorstellen, dass sich hier zwei Tagesmütter etablieren. Denn der Bedarf an dieser Art der Kinderbetreuung sei ja da. Er sei jedenfalls sehr froh, dass eine Nachnutzung des öffentlichen Gebäudes jetzt möglich wird.

