Finanzspritze für junge Sportler Die Firma UKA spendet dem MSV 10 725 Euro. Die Übergabe ist am Donnerstag.

© Symbolfoto: dpa

Der Windparkentwickler UKA Umweltgerechte Kraftanlagen wird den Meissner Sportverein (MSV 08) in diesem Jahr finanziell unterstützen. Das teilt das Unternehmen in einer Presseinformation mit. Die Spende beträgt 10 725 Euro und soll dem Jugendbereich des Vereins zugutekommen. Der Scheck wird am kommenden Donnerstagnachmittag, 15.30 Uhr, im Stadion Heiliger Grund übergeben.

Die Übergabe erfolgt im Beisein von Gernot Gauglitz, Geschäftsführender Gesellschafter der UKA-Gruppe, dem Vereinsvorsitzenden des Meissner SV Jan Winter sowie mehreren Übungsleitern von Jugendmannschaften des MSV.

Die Nachwuchstrainer werden zum Termin genauer berichten, in welchen Trainingsbereichen oder für welche Ausstattungsgegenstände sie das Geld verwenden möchten. (SZ/mhe)

