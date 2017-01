Finanzspritze für Internetausbau Freistaat bewilligt nun doch Fördermittel für Fürstenau und Fürstenwalde. Vorm Baustart ist aber noch etwas zu klären.

Der Stadtverwaltung Altenberg ist es gelungen, zusätzliche Fördermittel zu ergattern und damit auch das obere Müglitztal an die Datenautobahn anschließen zu können. „Wir haben gekämpft, um Fördermittel nicht zurückgeben zu müssen und das Geld für Fürstenau und Fürstenwalde verwenden zu können“, sagte Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) zur jüngsten Stadtratssitzung. Er dankte seiner Verwaltung, die fast unmöglich Scheinendes möglich gemacht hat. Was ist passiert? Die Stadt Altenberg will in diesem Jahr den zweiten Bauabschnitt zur besseren Versorgung mit Breitband in Angriff nehmen. Nachdem bereits für rund eine Dreiviertelmillion Euro das Netz in Falkenhain, Waldidylle, Geising, Hirschsprung, Oberbärenburg, Waldbärenburg, Schellerhau, Zinnwald, Altenberg und Liebenau ausgebaut wurde, sollen nun weitere Gebiete an die Reihe kommen. Das betrifft die Kernstadt Altenberg, den Stadtteil Bärenstein, inklusive Gewerbegebiet, und den Ortsteil Löwenhain. Bei der Ausschreibung der Erschließungsarbeiten im vergangenen Jahr gab es ein Phänomen. Während der Planer mit Kosten von rund 594 000 Euro gerechnet hat, sah sich die Deutsche Telekom in der Lage, das alles für etwa 305 000 Euro hinzubekommen. Selbst Baunebenkosten mit berücksichtigt, wären knapp 250 000 Euro übrig. „Das Ausschreibungsergebnis war günstiger, weil schon viele Leerrohre liegen, die genutzt werden können, und damit weniger Erdarbeiten erforderlich sind“, erläutert Kirsten.

Die Fördermittel, die Altenberg schon für den Ausbau bewilligt bekommen hat und nun übrig sind, müsste die Stadt zurückgeben. Da es aber weitere Versorgungslücken gibt, wollte Kirsten nichts unversucht lassen, um das Geld behalten und so die Fürstenauer und Fürstenwalder auch noch ins Internet bringen bzw. dort die Versorgung verbessern zu können. Die Verwaltung suchte das Gespräch mit der Landesdirektion Dresden – mit Erfolg.

Altenberg stellte sozusagen einen erweiterten Fördermittelantrag, und dieser ist bewilligt worden. Für insgesamt rund 587 000 Euro kann nun das Netz bis 2018 bis ins obere Müglitztal ausgebaut werden. Es wird Glasfaserkabel zu den Verteilerkästen verlegt, von denen auch noch zusätzliche aufgestellt werden, um am Ende Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde zu ermöglichen.

Einen Haken gibt es noch: Für den Ausbau in Altenberg, Bärenstein und Löwenhain hatte die Deutsche Telekom als einziges Unternehmen ein Angebot abgegeben und vom Stadtrat im Oktober den Zuschlag erhalten. „Da ist alles unter Dach und Fach“, sagte Kirsten. Die Telekom soll diese zukunftsfähige Technik nach den Vorstellungen der Stadt nun auch noch nach Fürstenau und Fürstenwalde bringen. Es gab aber einen Mitbieter für dieses Gebiet, und der ist in Widerspruch gegangen, informierte Kirsten den Stadtrat. „Jetzt ist die große Frage, wie das ausgeht.“

