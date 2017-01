Finanzspritze für große Projekte Der Tierschutzverein kauft die Hälfte der Immobilie. Außerdem will er den Gnadenhof in Jahna übernehmen.

Auszubildende Silvy Möbius und die Chefin von Zoofeeling in Leisnig übergeben dem Ostrauer Tierheim eine Spende. © Tierheim

Das Tierheim „Am Wiesengrund“ in Ostrau muss sich selbst finanzieren. Zu den festen Einnahmen gehören die Gebühren, die für die Vermittlung der Tiere gezahlt werden, das Geld aus den sogenannten Umlageverträgen, die die Gemeinden bezahlen, und Spenden.

Die werden mehr denn je benötigt. Denn das Tierheim hat Großes vor. Zum einen gehört ihm seit Anfang Januar die Hälfte der Immobilie, in der sich das Tierheim befindet. „Wir haben lange gespart, um das Gebäude erwerben zu können. Künftig müssen wir auch hier investieren“, sagte Tierheimleiterin Marlies Przybilla. Außerdem will das Tierheim den Gnadenhof in Jahna in seine Obhut nehmen. Um den Tieren dort ein annehmbares Zuhause bis an ihr Lebensende bieten zu können, sind einige Investitionen notwendig. „Zurzeit laufen noch die Verhandlungen. Wir haben uns bereiterklärt, den Gnadenhof zu übernehmen. In der letzten Monaten gab es wieder viele Probleme“, sagte Tierheimleiterin Marlies Przybilla. Auf dem Gnadenhof sollen 15 Hunde einen Platz bekommen.

Aufgenommene Tiere zurück 1 von 3 weiter Im Jahr 2016 hat das Tierheim, dessen Träger der Tierschutzverein Döbeln ist, 90 Prozent der aufgenommenen Tiere vermitteln können. 42 Fundtiere wurden an ihre Besitzer zurückgegeben. Im Tierheim „Am Wiesengrund“ lebten im vergangenen Jahr 296 Hunde, 342 Katzen und 50 Kleintiere.

Doch auch im und um das Tierheim herum fallen viele Reparaturen an. Im vergangenen Jahr investierte der Verein etwa 16 000 Euro in die Instandsetzung der Einfriedung. Die Pferdehalle bekam für 8 000 Euro einen neuen Fußboden.

„Um die Tiere ordentlich versorgen und alles stemmen zu können, sind für uns Spenden ganz wichtig“, so die Tierheimleiterin. Es gebe einige Leute, die dem Tierheim regelmäßig Geld überweisen. Darunter wären auch ältere Tierschützer. „Die können uns nicht mehr direkt unterstützen, helfen uns aber sehr mit ihren Spenden“, so die Tierheimleiterin. Es gebe auch viele Firmen, bei denen die Mitarbeiter spontan Geld sammeln und dieses dem Tierheim zukommen lassen. Am Mittwoch brachten Auszubildende Silvy Möbius und die Chefin von Zoofeeling aus Leisnig Antje Szuban eine Spende vorbei. Sie hatten in der Vorweihnachtszeit eine Verlosung organisiert. Der Erlös sollte einer Einrichtung zugute kommen, die Tiere aufnimmt. Im Internet und im Laden konnten die Kunden abstimmen, welche Einrichtung das Geld bekommen soll. Die Entscheidung fiel eindeutig auf Ostrau. „Wir würden gern noch enger mit dem Tierheim zusammenarbeiten und haben da schon einige Ideen“, sagte Antje Szuban. Eine Verlosungsaktion zugunsten von Einrichtungen für Tiere soll es nun zweimal im Jahr geben. „Wir freuen uns sehr über solche Aktionen. Sie zeigen, dass die Leute unsere Arbeit schätzen, sie wichtig finden und, dass sie unterstützt werden muss“, sagte Marlies Przybilla. Nicht nur Geldspenden gehen im Tierheim ein. „Manche Leute bringen auch Trockenfutter vorbei. Leckerlis benötigen wir nur begrenzt, da wir ein bestimmtes Ritual haben, das auch bestehen bleiben soll“, sagte die Tierheimleiterin. Sie nimmt auch Decken, Bettwäsche und Steppdecken entgegen, um es den Tieren gemütlich einrichten zu können. Federbetten und Matratzen sind tabu. „Wer etwas zu uns bringen möchte, kann sich vorher auch telefonisch mit uns in Verbindung setzen“, sagte die Tierheimleiterin.

Ganz wichtig sind ihr engagierte Tierschützer. Gebraucht werden junge Leute, die mit anpacken, am Wochenende helfen können. „Ich freue mich über jeden, der unsere Arbeit unterstützt und nicht nur dann, wenn es Spaß macht“, so Przybilla. Wer Interesse habe, könne sich gern bei ihr melden. Nicht vergessen zu nennen will sie die fleißigen Helfer, die jedes Jahr das Fest im Tierheim möglich machen.

zur Startseite