Finanzspritze für die Förderer Der Erlös der 16. Benefizgala fließt ins Kloster Buch. Damit ist der Trägerverein auf böse Überraschungen vorbereitet.

Hauptorganisator Hansjörg Oehmig (3. von rechts) hat 6 000 Euro Erlös aus der Benefizgala 2017 an den Vorstand des Fördervereins Kloster Buch übergeben. © André Braun

Leisnig. Damit die Hoffnung nicht stirbt, gibt es in Leisnig seit 2002, dem Jahr der ersten großen Flut, Benefizkonzerte. Von der Kommune unterstützt und von Hansjörg Oehmig organisiert, profitieren davon nach den Hochwasseropfern immer wieder Vereine und Gruppen. Diesmal ist es der Förderverein Kloster Buch, der 6 000 Euro Einnahmen aus der Gala bekommen hat.

„In der Vorbereitung bin ich doch auf einiges Unverständnis gestoßen, was den Verwendungszweck betrifft“, gibt Oehmig offen zu. Er hat zu hören bekommen, dass schon viel Geld ins Kloster geflossen sei. Das ist unstrittig. „Doch Fakt ist, dass alles, was im Kloster passiert, nur durch ehrenamtliche Vereinsarbeit geleistet und angeschoben wird“, so Oehmig zur Spendenübergabe. In 20 Jahren kann der Förderverein beachtliche Ergebnisse vorweisen, die den Erhalt der Anlage betreffen. Die Sanierung des Abthausdaches ist das jüngste Beispiel – für hunderttausende Euro. Geld, das der Förderverein nur aufbringen konnte, weil er von verschiedenen Stellen Unterstützung bekam. Doch auch anstehende Reparaturen müssen bestritten, Mitarbeiter bezahlt werden. „Manchmal wissen wir heute noch nicht, wofür wir nächste Woche Geld benötigen“, sagt Vereinsvorsitzender Heiner Stephan. So ist erst kürzlich ein Geschirrspüler kaputtgegangen. Ohne den können kaum Veranstaltungen mit Gastronomie angeboten werden. Diese sind aber ein wichtiges Standbein. (DA/sig)

