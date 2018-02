Finanzspritze für die Anschaffung eines Trampolins

Katja Bachmann (li.), die Leiterin des Hoyerswerdaer Kinder- und Jugendheims der Awo, freute sich sehr über die Spende, die Rainer Warkus (Mitte) und Frank Sinapius vom Lions Club Hoyerswerda überbrachten. Als Dankeschön hatten die Kinder aus der Wohngruppe „Familia“ ein Bild gestaltet. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Kurz vor dem Jahreswechsel waren die Sanierungsarbeiten an der Fassade des Kinder- und Jugendheimes der Arbeiterwohlfahrt Lausitz an der Schulstraße mit einer kleinen Dankesfeier offiziell beendet worden. Das einst „hässlichste Haus im Wohnviertel“, wie es Einrichtungsleiterin Katja Bachmann damals formuliert hatte, sei nach Beendigung der Arbeiten zum schönsten Gebäude in der Schulstraße geworden. Die Kosten beliefen sich auf 334 000 Euro. „Schaut man sich unsere Außenanlagen an, fällt aber immer noch auf, dass es viele betonierte und unschöne Flächen gibt. Wir wollen demnächst auch das noch verändern und vor allem kindgerechter und natürlicher gestalten“, informierte Awo-Geschäftsführer Torsten Ruban-Zeh über die neuen Pläne. Gemeinsam mit der Hausleitung und den etwa 40 Kindern und Jugendlichen, die derzeit in dieser Einrichtung leben, begrüßte er am Mittwoch Mitglieder des Lions Clubs Hoyerswerda. Diese überreichten einen symbolischen Spendenscheck. „Wir freuen uns sehr, dass dieses Geld den Kindern und Jugendlichen zugute kommt, die hier auf Zeit oder dauerhaft ein Zuhause finden konnten“, erklärte Rainer Warkus, der Vorsitzende des Lions Clubs Hoyerswerda. Die Spende in Höhe von 1 000 Euro stammt aus Einnahmen von Glühwein- und Eierplinsenverkauf beim Teschenmarkt sowie anderen Projekten. Der Lions Club folgt damit einer langjährigen Tradition und unterstützt regelmäßig soziale Einrichtungen und Projekte.

Das Spendengeld soll für die Anschaffung eines Trampolins genutzt werden. Rund 2 000 Euro fehlen nun noch. Torsten Ruban-Zeh hofft, dass das neue Spiel- und Sportgerät relativ schnell angeschafft und im Freien aufgebaut werden kann. Das wäre ein erster Schritt bei der geplanten Umgestaltung der Außenanlagen.

