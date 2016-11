Finanzschub für Friedhofskapelle Die Bernstädter Feierhalle soll innen saniert werden. Das klappt nun – mit Hilfe aus Berlin.

Das Innere der Friedhofskapelle in Bernstadt präsentiert sich derzeit ziemlich dunkel. Nach der Innensanierung soll es darin deutlich freundlicher aussehen. Foto: Steffen Gerhardt

Es ist der lang ersehnte Anschub: Rund 102 000 Euro erhält die Kirchgemeinde Bernstadt für das Innere der Friedhofskapelle. Das hat jetzt der SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk bekannt gegeben. Das Geld stammt aus dem sogenannten Mauerfonds. Das ist Geld aus dem Verkauf von Mauer- und Grenzgrundstücken an die früheren Eigentümer. Das Geld, das der Staat auf diese Weise einnimmt, kommt grundsätzlich Vorhaben zugute, die sich wirtschaftlich, sozial oder kulturell positiv für eine Region auswirken. Jurk verweist darauf, dass der Freistaat aus diesen Geldern in der Vergangenheit mit fast 30 Prozent weitaus den größten Anteil bekommen hat. Nun profitieren davon auch die Christen in Bernstadt. Der evangelische Pfarrer Jonathan Hahn ist begeistert. Er freut sich, dass das Vorhaben nun konkret angeschoben werden kann. Zuletzt war es etwas in den Hintergrund gerückt, eben weil bislang noch eine große Summe gefehlt hat.

Das ist mit der Zuwendung aus dem Mauerfonds nun vorbei. Daraufhin sind in Bernstadt die Aktivitäten wieder verstärkt worden. Das Projekt ist soweit vorbereitet, dass es nun zügig losgehen könne, erklärt der Pfarrer. Alle vorbereitenden Dinge sollen nun passieren. Vonseiten der Gemeinde sei es denkbar, dass bereits über die Wintermonate die Innensanierung der Kapelle beginnen kann. Diese Arbeiten sind ja wetterunabhängig. Lässt sich das nicht realisieren, beginnen die Arbeiten etwas später. Am Geld liege es jetzt aber nicht mehr, so der Pfarrer. Zwar kostet die Sanierung insgesamt rund 200 000 Euro, aber die Kirchgemeinde hat in den vergangenen beiden Jahren mehr als 23 000 Euro an Spenden gesammelt. Auch die Stadt Bernstadt habe eine Beteiligung in Aussicht gestellt. Damit kann es nun losgehen.

Die Bernstädter Friedhofskapelle ist 1899 nach Plänen des Architekten Theodor Quentin errichtet worden. Er war Vertreter des neogotischen Baustils. Das ist in einer Broschüre zu lesen, die die Kirchgemeinde eigens für die Innensanierung erstellt hat. Die Kapelle ist außen bereits seit 2014 saniert, innen ist allerdings noch einiges zu tun. Die Atmosphäre erscheint eher düster und damit einem würdevollen Abschiednehmen nicht angemessen. Ziel ist es nun, die erhaltene, originale Farbfassung wiederherzustellen. Auch die Malereien sollen restauriert werden. Die Kapelle wird für kirchliche als auch für weltliche Trauerfeiern genutzt – daher ziehen Stadt und Kirche bei der Sanierung an einem Strang.

Dass den Bernstädtern ihre Kapelle wichtig ist, hat sich bereits 2013 gezeigt: Damals stand die Außensanierung vor dem Start, und es kamen schon damals rund 20 000 Euro an Spenden für diese Arbeiten zusammen. Rund 100 000 Euro wurden insgesamt benötigt.

www.kirche-bernstadt.de

zur Startseite