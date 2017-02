Finanzlücke für die Feuerwache gestopft Über eine halbe Million Euro fehlte der Stadt bisher für das neue Ausbildungszentrum.

Mit einer neuen Vorlage legt die Stadtverwaltung jetzt den Grundstein für die Erweiterung des Ausbildungszentrums in der Feuerwache Albertstadt. Bisher fehlten 690 000 Euro, um das Projekt zu vervollständigen. Planung und Umsetzung seien nun fortzuführen, heißt es in der Vorlage, die derzeit in den städtischen Gremien vorgestellt wird.

Die neue Feuer- und Rettungswache Albertstadt auf der Magazinstraße wurde im vergangenen Frühjahr in Betrieb genommen. Zum Gelände gehören zwei sanierte denkmalgeschützte Altbauten sowie ein sich anschließender Erweiterungsbau. Nun sollen eine Ausbildungs- und Übungshalle sowie das Brandübungshaus mit integrierter Simulationsanlage sowie abschließend das zugehörige Freigelände entstehen.

Insgesamt muss die Stadt 4,5 Millionen Euro für die Wache investieren. Allein für die Freifläche sind 500 000 Euro notwendig. Dort sollen Brandcontainer stehen sowie die Gefahrstoffabwehr und Personenrettung trainiert werden. Weil im aktuellen Haushalt das Geld für die Fläche fehlt, wurde der Bau verschoben. Nun stellt die Stadtverwaltung in Aussicht, den Betrag in den kommenden Investitionsplänen zu berücksichtigen. Das Vorhaben wird in einer der nächsten Sitzungen im Ortsbeirat Neustadt öffentlich vorgestellt. (SZ/acs)

