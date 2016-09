Finanzloch beim Tourismusverein Kam es bei der Verwendung von Beiträgen zu Unregelmäßigkeiten? Der neue Vorstand sieht auch die Stadt in der Verantwortung.

Um die Interessen von Touristen in Meißen kümmert sich unter anderem der Tourismusverein. Der hat allerdings auch eigene Probleme. © Claudia Hübschmann

Erleichtert war die ehemalige Vereinsvorsitzende Sieglinde Zieger, als der Tourismusverein im Juli nach über zehn Jahren die Zuständigkeit für die Tourist-Info abgegeben hatte. Die Infostelle mit sechs Mitarbeitern ist inzwischen wieder städtisch, untersteht nun dem Amt für Stadtmarketing und Kultur. Damit werde die Arbeit für den Tourismusverein einfacher, könne man sich wieder mehr den ursprünglichen Aufgaben widmen und sich auf die Belange der etwa 100 Mitglieder konzentrieren, hatte Zieger damals gesagt.

Inzwischen hat sich der Verein neu aufgestellt. Den Vorstand bilden seit einer Mitgliederversammlung im August anstatt der 69-Jährigen nun der Hotelier Hannes Horsch vom Goldenen Löwen in Meißen sowie Kathrin Kretzschmar, Marketing- und Tourismusexpertin der Porzellan-Manufaktur. Auch auf den Positionen des Schatzmeisters und Schriftführers hat es Veränderungen gegeben.

Grundsätzlich soll der Verein nun stärker als zuvor als Sprachrohr der regionalen Tourismusbranche fungieren. Intern ist allerdings von Erleichterung wenig zu spüren – denn für das erste Halbjahr 2016 fehlt Geld in der Vereinskasse. Dazu ist es nach SZ-Informationen gekommen, weil es innerhalb des Vereins seit der Übernahme der Tourist-Info 2004 keine getrennten Konten für Mitgliederbeiträge und Belange der Tourist-Information gegeben hatte. Für letztere hatte die Stadt den Verein mit jährlichen Beiträgen von 50 000 bis 70 000 Euro bezuschusst. „Dieses Geld war dafür vorgesehen die Mitarbeiter der Tourist-Info zu bezahlen. Es war von den Mitgliedsbeiträgen und sonstigen Aufwendungen für Aktivitäten des Vereins eigentlich strikt zu trennen“, sagt die ehemalige Vereinsvorsitzende, räumt aber ein, dass das wohl nicht immer gelungen sei.

Soll heißen: Klemmte es einmal mit pünktlichen Zahlungen der Stadt, wurden Mitgliedsbeiträge für die Gehälter der Tourist-Info-Mitarbeiter verwendet. „Wir sind nun dabei, die Finanzen nachträglich zu trennen und genau nachzuvollziehen, wie groß das Defizit ist“, sagt Zieger. Wichtig seien dabei auch die Einnahmen, die die Tourist-Info im ersten Halbjahr generiert hat. Diese würden jetzt ermittelt. Mit den neuen Vorständen sei abgesprochen, dass sich Zieger noch um die Lösung des Finanzproblems kümmere. Das bestätigt auch der neue Vorsitzende Hannes Horsch. Dass die Mitgliedsbeiträge und die Zuschüsse der Stadt in der Vergangenheit auf ein Konto geflossen seien, sei unglücklich. Trotzdem plädiert Horsch für eine sachliche und offene Aufarbeitung.

„Dabei sehe ich auch die Stadt in der Pflicht. Mit der Herausgliederung der Tourist-Info aus dem Verein endet die Verantwortung der Verwaltung aus meiner Sicht nicht“, sagt Horsch. Schließlich bringe die Tätigkeit des Tourismusvereins der Stadt Übernachtungen und damit auch nicht unerhebliche Gewerbesteuereinnahmen. Deshalb müsse – falls das Defizit für das erste Halbjahr nicht ausgeglichen werden könne – die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, das die Stadt aushilft. Wie die Verwaltung dem gegenübersteht, soll im nichtöffentlichen Teil des nächsten Verwaltungsausschusses an diesem Mittwoch erörtert werden. Das bestätigten der SZ gegenüber Mitglieder des Ausschusses. Um welchen Fehlbetrag es sich konkret handelt, ist bisher nicht bekannt.

