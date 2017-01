Finanzierung von Kita-Umbau im Fokus Damit die Hartmannsdorfer Kita auch Kinder im Alter von unter einem Jahr aufnehmen kann, soll umgebaut werden.

© Symbolfoto: dpa

In der Hartmannsdorfer Kita sollen noch in diesem Jahr mit einem Umbau 17 Betreuungsplätze entstehen. So ist geplant, künftig in der Kita vier neue Plätze für Krippenkinder und 13 neue Plätze für über Dreijährige anzubieten. 23 Mädchen und Jungen können bisher in der Kita betreut werden, doch noch keine Kinder im Alter von unter einem Jahr. Es gebe Anfragen, heißt es aus der Einrichtung. Um eine dauerhafte Genehmigung dafür zu erhalten, muss die Kita nun bedarfsgerecht umgebaut werden.

Wie das bereits beschlossene förderfähige Vorhaben indes konkret finanziert werden soll, ist noch offen. Unter anderem auch dazu wollen sich die Gemeinderäte am kommenden Montag bei ihrer Sitzung im Gemeindeamt in Reichenau beraten. Das Treffen beginnt um 19.30 Uhr. (SZ/skl)

