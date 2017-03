Finanzierung der Sporthalle gesichert Um die städtischen Finanzen ist es besser bestellt als im vorigen Jahr. Die großen Bauvorhaben der Stadt können bezahlt werden.

So stellen sich die Planer die Sporthalle in Döbeln Nord vor. Sie soll auf einer Fläche neben der Oberschule Am Holländer gebaut werden, die die Stadt von der DWVG kaufen will. © Visualisierung/Stadt Döbeln

Am Donnerstag soll der Stadtrat grünes Licht geben für die Finanzierung der neuen Sporthalle in Döbeln Nord. Auf der Tagesordnung steht der städtische Haushalt. Und der sichert nicht nur die Finanzierung des Vorhabens in diesem Jahr, sondern stellt die Weichen für alle größeren Bauprojekte der näheren Zukunft. Allein für die kommenden zwei Jahre sollen rund 8,6 Millionen Euro als sogenannte Verpflichtungsermächtigungen fest eingeplant werden. „Die Finanzierung ist abgesichert“, sagte Kämmerer Gerd Wockenfuß.

Diese Vorhaben – die größten sind der Bau der Sporthalle und der Bau der Brücke Schillerstraße – werden die Stadt finanziell fordern. Vor allem die Sporthalle, weil für deren Bau der Fördersatz nur bei rund 40 Prozent der Gesamtkosten liegen wird. Bei Gesamtkosten von geschätzten 4,2 Millionen Euro würde der Eigenanteil der Stadt rund 2,5 Millionen betragen. Voraussichtlich Ende des Jahres können die vorbereitenden Arbeiten für den Bau der Sporthalle neben der Oberschule in Döbeln Nord beginnen, schätzte Baudezernent Thomas Hanns ein. Zudem muss der Hallenbau europaweit ausgeschrieben werden, was ziemlich viel Aufwand erfordert.

Die Chancen, die benötigten Fördermittel vom Freistaat zu bekommen, seien gut, sagte Hanns. Eine Formalie für deren endgültige Bewilligung soll der Stadtrat am Donnerstag gleich mit erledigen. Die Stadt kauft das benötigte Grundstück – eine Grünfläche – von ihrer eigenen Gesellschaft DWVG. Ursprünglich sollte die Fläche für 50 Jahre in Erbpacht übernommen werden. Wie sich allerdings herausstellte, verlaufen über die Fläche Leitungen der Telekom, der Stadtwerke und der Firma Mitgas, die den Wert stark mindern. Die Stadt will das Grundstück deshalb gleich kaufen. Sie würde für die 4000 Quadratmeter große Fläche 19 000 Euro an die eigene Gesellschaft zahlen. Allerdings kostet allein die Verlegung der Leitungen rund 220 000 Euro. Schwacher Trost: Auch für Grundstückskauf und Umverlegung kann es Fördermittel geben.

Neben den beiden Großprojekten hat die Stadt noch einige kleinere Vorhaben in einigen Kitas und in der Stadtbibliothek eingeplant. Am Kreisel Oberbrücke und an der Rosa-Luxemburg-Straße werden Gehwege erneuert und in Töpeln und Ebersbach sind Straßenbauvorhaben vorgesehen.

Nach dem erste sogenannte doppische Haushalt im vergangenen Jahr und dumpfen Andeutungen für ein drohendes Haushaltssicherungskonzept schaut der Kämmerer jetzt schon deutlich optimistischer in die Zukunft. Der Grund: Die Einnahmen der Stadt fallen besser aus, als vorhergesagt wurde. Schon 2016 wurden voraussichtlich 200 000 bis 300 000 Euro mehr eingenommen. Auch bis zum Jahr 2020 sind deutliche Mehreinnahmen angekündigt – rund eine Million Euro an Steuern und sogenannte Schlüsselzuweisungen mehr. Das sind wichtige Einnahmequellen. Allein aus der Gewerbesteuer erwartet Döbeln rund 7,6 Millionen Euro. Die Einkommenssteuer und Umsatzsteuer bringen zusammen noch einmal rund 7,5 Millionen. An Grundsteuern nimmt die Stadt rund 2,5 Millionen Euro ein.

Die Stadt liegt bei der Grundsteuer deutlich unter dem sächsischen Durchschnitt. Eine Erhöhung sei aber nicht vorgesehen, so Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Rechnerisch sei das sinnlos. „Uns würden die Schlüsselzuweisungen um den gleichen Betrag gekürzt, den wir zusätzlich einnehmen.“

Fast zehn Millionen Euro hat die Stadt noch auf der hohen Kante liegen. Allerdings lassen sich diese liquiden Mittel nicht in der genannten Höhe nutzen. Mit dabei sei ein Vorsorgevermögen und auch die 536 000 Euro der Wappenhenschstiftung, sagte Wockenfuß.

