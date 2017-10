Finanzielle Unterstützung für Familien Für Eltern und Kinder gibt es im Kreis bereits Vergünstigungen. Ab Juli 2018 könnte sich das Angebot weiter verbessern.

Wie alt sind die Mittelsachsen? Wie viel verdienen sie? Und leben sie allein oder mit der Familie zusammen? All diese Fragen werden im ersten Sozialbericht des Landkreises beantwortet. Die Datensammlung, die Auskunft über die Jahre 2010 bis 2014 gibt, wurde im März veröffentlicht. Und ist nun die Grundlage für ein Handlungskonzept für den Altkreis Döbeln. Doch was bedeutet das?

Während der Sozialbericht die Lage vor Ort nur beschreibt, sollen mit dem Handlungskonzept „Soziale Teilhabe stärken“ konkrete Lösungen für Probleme beziehungsweise Ideen für Verbesserungen gefunden werden, die es auch umzusetzen gilt. „Ziel ist dabei beispielsweise, zu prüfen, ob weitere Leistungsangebote eingeführt werden“, beschreibt Kreissprecher André Kaiser. Konkret geht es dabei unter anderem um die Angebote, die der Landkreis bereits für Familien hat. Für minderjährige Kinder gibt es eine Betreuung, über das Bildungs- und Teilhabepaket sind für Leistungsempfänger Zuschüsse für Klassenfahrten oder für Lernmaterial möglich. Um diese Sachen kümmern sich derzeit Mitarbeiter verschiedener Abteilungen im Landratsamt Mittelsachsen. Eingebunden sind das Gesundheitsamt, die Abteilungen Soziales sowie Jugend und Familie, aber auch das Jobcenter.

Die Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen sowie das Gesamtpaket für die Mittelsachsen soll nun also optimiert werden. Wie das konkret aussieht, wird im Rahmen eines Handlungskonzeptes erforscht. Dazu haben die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses ihre Zustimmung gegeben. Ziel ist es, das Konzept am 30. Juni 2018 vorzulegen. Die Maßnahmen, die darin theoretisch erarbeiten worden sind, werden ab Juli 2018 bis Juni 2021 im Altkreis umgesetzt. Nach dem Ende des Projektes sollen die Mitglieder des zuständigen Ausschusses über das Ergebnis informiert werden.

Starker Bevölkerungsrückgang

Geplant ist, die Erfahrungen, die die Verwaltung aus dem Konzept für die Region Döbeln gewinnt, zukünftig auch auf die anderen sechs Sozialregionen anzuwenden, in welche der Landkreis für den Sozialbericht eingeteilt worden ist. Die Region Döbeln ist nach Angaben von Jörg Höllmüller, zweiter Beigeordneter des Landrates, aus folgenden Gründen als Modellregion ausgesucht worden: Die Region ist geprägt von ländlichen, aber auch städtischen Strukturen. Zudem gibt es im Altkreis einen stärkeren Bevölkerungsrückgang als in den anderen Regionen. Darüber hinaus könne an die bisherige Zusammenarbeit zwischen den Kommunen in Döbeln gut angeknüpft werden, um die soziale Infrastruktur auszubauen.

An dem Handlungskonzept wirken, wie auch an dem Sozialbericht, Studenten der Fakultät Soziale Arbeit von der Hochschule Mittweida mit. „Ich finde die Fragestellung der Studenten sehr hilfreich, denn sie blicken von außen auf die Themen“, kommentierte Kreisrätin Elisabeth Schwerin (parteilos für Bündnis 90/Grüne). Sie betonte, dass es bei dem Handlungskonzept um alle gehe: Rentner, Kinder, Pfleger, Unternehmer sowie Zuzügler.

