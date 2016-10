Finanzhilfe für Regenbogenzentrum Die Stadt unterstützt das Familienzentrum jährlich mit 10 000 Euro. Dadurch gibt es nun die Hoffnung auf mehr.

Das Freitaler Familienzentrum Regenbogen mit Sitz in der Poststraße wird ab dem kommenden Jahr bis 2020 mit jährlich 10 000 Euro von der Stadt unterstützt. Das Geld hat der Stadtrat in seiner vergangenen Sitzung freigegeben. Der Zuschuss ist die Voraussetzung dafür, dass sich das Familienzentrum am Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus beteiligen kann und dabei weitere Zuschüsse fließen – in diesem Fall bis zu 30 000 Euro pro Jahr vom Bund. Ob die Institution tatsächlich in das Förderprogramm aufgenommen wird, ist aber noch nicht entschieden.

Mit dem Programm will der Bund generationsübergreifende Angebote aufbauen und fördern. In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt soll es ein sogenanntes Mehrgenerationenhaus, in dem solche Angebote gebündelt werden, geben. Das Freitaler Familienzentrum trägt bereits den Titel Mehrgenerationenhaus und wurde bereits von 2008 bis 2012 vom Bund mit jährlich 40 000 Euro unterstützt.

Bei den nun schaffenden Angeboten gibt es thematische Vorgaben. So sollen sich die Projekte unter anderem mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mit dem selbstbestimmten Leben im Alter und mit der Integration von Flüchtlingen beschäftigen. Außerdem sollen jugendgerechte Angebote geschaffen werden.

