Finanzhilfe für Neustädter Tafel Für Bedürftige gibt es keine Ausgabestelle für Lebensmittel in Sebnitz. Deshalb fließt jetzt Geld in die Nachbarstadt.

In der Neustädter Tafel werden auch Bedürftige Sebnitzer mit Lwebensmitteln versorgt. © Archivfoto Frank Baldauf

In der jüngsten Sitzung des Sebnitzer Stadtrats hakte Rainer Böhme, Fraktionschef der Linken, noch einmal nach. Wie es denn um die Finanzhilfe für die Neustädter Tafel stehe, wollte er von der Verwaltung wissen. Das Geld geht raus, sobald der Haushalt für 2017 beschlossen ist, antwortete Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Das ist in der gleichen Sitzung passiert.

Die Neustädter Tafel wird also demnächst 500 Euro aus der Sebnitzer Stadtkasse erhalten. Diese finanzielle Unterstützung hat der Stadtrat bereits im vergangenen Juni beschlossen. Die Initiative dafür ging von der Linkspartei aus. Die Schere zwischen Arm und Reich klaffe immer weiter auseinander, auch in Sebnitz gebe es Mitbürger, die mit dem Existenzminium auskommen müssen und dadurch nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, hatte die Fraktion in der Begründung ihres Antrags geschrieben. Das werde unter anderem dadurch sichtbar, dass Sebnitzer das Angebot der Tafel nutzten, wo sich Bedürftige mit Lebensmitteln, darunter frischem Obst und Gemüse, versorgen können.

Doch im Stadtgebiet von Sebnitz existiert keine eigene Ausgabestelle der wohltätigen Initiative. Bedürftige Sebnitzer müssen deshalb ins benachbarte Neustadt fahren, um die Lebensmittel zu erhalten, die meist von Händlern zur Verfügung gestellt werden. Da die Neustädter Tafel auch von Sebnitzer Bürgern genutzt wird, folgte der Stadtrat dem Antrag der Linken und beschloss eine jährliche Unterstützung von 500 Euro. Sie gilt bis auf Weiteres.

Zuletzt hatte es laut Stadtverwaltung 2009 und 2011 Anfragen der damaligen Pirnaer Tafel zur Errichtung einer Ausgabestelle in Sebnitz gegeben. Dies sei jedoch mangels Bedarf und sinkender Spenden nicht realisiert worden.

