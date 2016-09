Finanzbürgermeister verabschiedet Nach sieben Jahren verlässt Mirko Kretschmer-Schöppan das Freitaler Rathaus. Er hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Mirko Kretschmer-Schöppan hat sein Büro geräumt. © Archiv: Thomas Morgenroth

Freitals Finanzbürgermeister Mirko Kretschmer-Schöppan (Freie Wähler) ist in der Stadtratssitzung am Donnerstag offiziell verabschiedet worden: „Das waren sieben schnelle Jahre. Mir hat es Spaß gemacht, bei allen Höhen und Tiefen.“ Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) hatte zum Abschied einen Artikel der Sächsischen Zeitung von Kretschmer-Schöppans Amtsantritt vor sieben Jahren parat. Mit Blick auf das damals veröffentlichte Foto sagte Rumberg: „Es ist erstaunlich, wie man sich bei dem Arbeitspensum so gut halten kann.“ Kretschmer-Schöppan hatte sich nicht um eine Wiederwahl beworben. Sein Nachfolger im Amt des Ersten Bürgermeisters wird Peter Pfitzenreiter, bislang CDU-Fraktionschef im Stadtrat. (SZ/win)

