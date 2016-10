Finanzbürgermeister stellt sich vor

Freitals neu gewählter Finanzbürgermeister, Peter Pfitzenreiter (CDU), ist am heutigen Montag Gast in der Sitzung des Ortschaftsrates Kleinnaundorf. Wie aus der Tagesordnung hervorgeht, wird er sich und seine Ziele vorstellen. Der bisherige Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat hatte sich bei der Wahl im September mehrheitlich durchgesetzt. Pfitzenreiter bekam in geheimer Abstimmung 18 von 30 Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Mirko Kretschmer-Schöppan (Freie Wähler) war nicht mehr angetreten, seine siebenjährige Amtszeit endete am 4. Oktober. Pfitzenreiter, 29, wurde in Brandenburg an der Havel geboren und lebt seit seiner Kindheit in Freital. Vor seinem Amtsantritt war er Lehrer für Mathematik und Physik am Gymnasium in Tharandt. Die öffentliche Sitzung des Kleinnaundorfer Ortschaftsrates beginnt um 19.30 Uhr in der Grundschule Kleinnaundorf, Steigerstraße 14. (SZ/win)

