Finanzberater ist umgezogen René Bergmann arbeitet seit 2005 in Döbeln. Vereine haben auch etwas davon.

Finanzberater René Bergmann (von rechts) mit seiner Ehefrau Claudia Vogler Bergmann und den Mitarbeitern Katja Fucke, Tobias Altermann, Lydia Elsner und Eric Braun. © Dietmar Thomas

René Bergmann, selbstständiger Handelsvertreter für den Finanzdienstleister Swiss Life Select, ist in neue Geschäftsräume im Haus Fronstraße 6 eingezogen. „Ich bin seit 2005 in Döbeln tätig und hatte bis zum Hochwasser 2013 ein Büro an der Ritterstraße. Zur Überbrückung war ich seitdem an der Theaterstraße“, sagte der 47-jährige Finanzberater, der mit einem fünfköpfigen Team zusammenarbeitet. „Wir betreuen 5500 Kunden von Görlitz bis Magdeburg“, sagte Bergmann. Neben der Niederlassung in Döbeln hat Bergmann ein Büro in Moritzburg bei Dresden. „Wir beraten die Kunden unabhängig und vermitteln Versicherungen, Finanzierungen und Kapitalanlagen“, so Bergmann. „Wir stellen immer wieder fest, dass viele Leute gar keinen Berater mehr haben. Manche sind in den Ruhestand gegangen, andere haben die nötigen Abschlüsse nicht.“ Der Finanzsektor ist mittlerweile vom Gesetzgeber stark reguliert. Wer auf dem Gebiet tätig wird, muss umfassende Sachkenntnisse nachweisen.

Bergmann engagiert sich auch beim Sponsoring für Vereine. „Wir unterstützen ein bis zwei Vereine pro Quartal mit 1000 Euro“, so Bergmann. „Sie können sich bei uns bewerben, das geht relativ unkompliziert.“ Die Stiftung für Chancenreichtum und Zukunft der Swiss Life Select finanziert zudem Projekte im Bildungsbereich. So konnte sich jetzt erst die Kunzemannschule über einen Zuschuss für ihr Zirkusprojekt freuen.

