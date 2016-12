Finanzamt verspricht mehrere Servicetage Damit sollen Steuerpflichtige trotz des Umzugs nach Pirna und der Fusion mit der dortigen Behörde weiterhin kompetente Beratung in Freital erhalten.

Aufgrund der steuerlichen Abgabefristen will das Finanzamt Pirna im Frühjahr 2017 mehrere Servicetage in Freital anbieten. Damit sollen Steuerpflichtige trotz des Umzugs des Finanzamtes Freital nach Pirna und der Fusion mit der dortigen Behörde kompetente Beratung vor Ort erhalten. „Die konkreten Termine, Ort und Sprechzeiten befinden sich derzeit in Planung“, sagte Diana Poth, Referatsleiterin im Landesamt für Steuern und Finanzen. Insgesamt sind künftig zwölf Beratungstage pro Jahr geplant. Sie sollen aber nicht monatlich stattfinden, sondern bedarfsbezogen.

Die Bürger können sich mit allgemeinen steuerlichen Fragen auch an das Infotelefon der sächsischen Finanzämter wenden, sagte die Referatsleiterin weiter. Das Infotelefon ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 0351 79997888 zum Tarif für Anrufe in das deutsche Festnetz zu erreichen. (SZ)

