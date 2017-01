Finanzamt sucht Räume in Freital Seit November ist das Großfinanzamt in Pirna eröffnet. Konkrete Servicetage in Freital gibt es aber noch nicht.

© Kristin Richter

Bereits vor etwas mehr als einem Monat hat das neue Groß-Finanzamt in Pirna seine Arbeit aufgenommen. Doch noch immer ist unklar, wo und wann die geplanten Servicetage in Freital künftig stattfinden sollen. Der Standort an der Coschützer Straße 8-10 war nach dem Umzug nach Pirna aufgegeben worden. Dort entsteht eine Wohnanlage für Senioren. Wie Finanzamt-Sprecherin Diana Poth mitteilte, befänden sich die konkreten Termine, Ort und Sprechzeiten derzeit in Planung. „Zu gegebener Zeit wird hierüber in geeigneter Weise informiert werden.“

Fest steht bislang nur, dass zwölf Servicetage geplant sind. Sie sollen nicht monatlich stattfinden, sondern über das Jahr unterschiedlich verteilt. Wegen der steuerlichen Abgabefristen werden zum Beispiel im Frühjahr vermehrt Servicetage stattfinden, hieß es zuletzt. An den Servicetagen nehmen die Mitarbeiter in Freital Steuererklärungen und Anträge entgegen, händigen Vordrucke oder Broschüren aus oder geben Auskunft zu Fragen. Steuerpflichtige, die bisher beim Finanzamt Freital geführt wurden, haben bereits eine neue Steuernummer erhalten. (SZ/win)

