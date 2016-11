Finanzamt öffnet zum letzten Mal Die Behörde zieht nach Pirna um. In Freital gibt es dann nur noch wenige Servicetage im Jahr.

Freitals Finanzamt hat ausgedient, die Bürger müssen nach dem 25. November in das neue Großfinanzamt nach Pirna fahren oder einen der geplanten zwölf Servicetage pro Jahr in Freital abwarten. © Andreas Weihs

Am 25. November ist es so weit. Dann hat das Finanzamt in Freital zum letzten Mal geöffnet. Von 7.30 bis 12 Uhr haben Steuerpflichtige aus dem Altkreis vorerst zum letzten Mal die Gelegenheit, ihre Fragen und Unterlagen bei der Behörde loszuwerden. Danach steht für das Amt der Umzug nach Pirna an. Dort wird ab 1. Dezember das neue Groß-Finanzamt seine Arbeit aufnehmen. Bereits ab Montag, 21. November, ist das Finanzamt Pirna am neuen Standort in der Clara-Zetkin-Straße 1 erreichbar.

Eine Außenstelle wird es in Freital nicht geben. Wie das Landesamt für Finanzen und Steuern informiert, sind zwölf Servicetage in Freital geplant. Wann und wo sie abgehalten werden, ist weiterhin offen. Klar ist bereits, dass die Servicetage nicht monatlich stattfinden, sondern über das Jahr unterschiedlich verteilt. „Aufgrund der steuerlichen Abgabefristen werden zum Beispiel im Frühjahr vermehrt Servicetage stattfinden“, sagt Markus Kallinke, Sprecher des Landesamtes. An den Servicetagen nehmen die Mitarbeiter in Freital Steuererklärungen und Anträge entgegen, händigen Vordrucke oder Broschüren aus oder geben Auskunft zu Fragen. Steuerpflichtige, die bisher beim Finanzamt Freital geführt werden, erhalten eine neue Steuernummer. Diese wird ab Anfang Dezember 2016 mitgeteilt.

Wer nicht erst nach Pirna fahren möchte: Zu konkreten steuerlichen Anliegen ist das Finanzamt auch telefonisch erreichbar. Für allgemeine Auskünfte gibt es das Info-Telefon der sächsischen Finanzämter.

Finanzamt Pirna: Telefon 03501 5510

Info-Telefon der sächsischen Finanzämter: 0351 79997888 (Mo. bis Do. 8–17 Uhr, Fr. 8–12 Uhr)

