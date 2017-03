Finanzamt kommt tageweise nach Freital Nach dem Weg der Behörde soll es nur noch vereinzelte Servicetage in der Stadt geben. Die Termine wurden jetzt bekanntgegeben.

Nach langem Warten steht nun fest, wann das Finanzamt, wie angekündigt, für einzelne Servicetage nach Freital zurückkehrt. Die Behörde war zum Jahresende aus dem Bürohaus an der Coschützer Straße 8-10 ausgezogen und nach Pirna in das neu errichtete zentrale Finanzamt für den gesamten Landkreis gewechselt. Schon im Herbst waren die Servicetage in Freital angekündigt worden. Bislang war aber unklar, wann und wo diese stattfinden.

Wie ein Sprecher nun mitteilt, sind im ersten Halbjahr am 18. und 25. April sowie am 2., 9., 16., 23. und 30. Mai Servicetage geplant. Sie finden in der Freitaler Außenstelle des Landratsamts, Hüttenstraße 14, jeweils von 8 bis 18 Uhr statt.

„Das Angebot hat zum Ziel, den von der Standortauflösung betroffenen Bürgern die Erledigung ihrer steuerlichen Pflichten zu erleichtern“, so der Sprecher. Bei den Terminen bekommen die Bürger Hilfe bei steuerlichen Fragen. Die Finanzamtsmitarbeiter nehmen zum Beispiel Steuererklärungen und Anträge entgegen, händigen Vordrucke oder Broschüren aus. „Nahezu alle im Rahmen der persönlichen Vorsprache anfallenden Arbeiten können an zentraler Stelle vor Ort erledigt werden“, so der Sprecher. Darüber hinaus liegen seinen Angaben zufolge während der gesamten Öffnungszeiten des Landkreis-Bürgerbüros die Steuerformulare zur Mitnahme für die Steuerpflichtigen aus.

Das Bürgerbüro des Landkreises ist jeweils montags von 8 bis 16 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

