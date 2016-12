Finanzamt kann auch spendabel sein Acht Kinder aus dem „Kaktus“ feiern im Sonnenhof gemeinsam mit den Mitarbeitern der Behörde. Die sind großzügig.

Die Mädchen und Jungen aus der Intensivtherapeutischen Kinder- und Jugendwohngruppe „Der Kaktus“ haben gemeinsam mit Mitarbeitern des Finanzamtes gefeiert und wurden von ihnen beschenkt. © André Braun

Weihnachten ohne Familie ist für viele unvorstellbar. Einige Kinder der Intensivtherapeutische Kinder- und Jugendwohngruppe „Der Kaktus“ aus der Gemeinde Großweitzschen werden das erleben. Sie sind aber nicht traurig. Denn das Erzieherteam um Barbara Mehlhorn kümmert sich liebevoll um die Kinder im Alter von elf bis 17 Jahren. Und dass es noch mehr Menschen gibt, die den meist benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine Freude bereiten wollen, erlebten sie zur Weihnachtsfeier im Sonnenhof in Ossig.

Dass es den Mitarbeitern des Finanzamtes Döbeln nicht nur darum geht, einen Haken hinter eine Spende in der Vorweihnachtszeit zu machen, war zur Feier deutlich zu spüren. Vielen war es wichtig, mit dabei zu sein, wenn die von ihnen finanzierten Geschenke von den Kindern und Jugendlichen ausgepackt werden – die Freude zu sehen. „Außerdem haben wir das Bedürfnis, das Finanzamt auch einmal von der guten Seite darzustellen“, sagte Mathias Werndt, Stellvertreter des Vorstehers des Döbelner Finanzamtes. Und da die Tochter des Mitarbeiters Hans-Peter Heyna als Teamleiterin im „Kaktus“ arbeitet, gibt es einen direkten Draht zur Einrichtung. „Wir schickten an alle Kollegen ein Mail. Wer wollte, konnte sich an der Aktion beteiligen. Viele waren dabei“, so Werndt. Und so kam eine stattliche Summe zusammen, mit der keiner gerechnet hatte. Für die Kinder und Jugendlichen konnten Geschenke gekauft und ein Teil der Kosten für das Essen aufgebracht werden. Der Sonnenhof gab ebenfalls einen Teil dazu. „Es ist sehr schön, dass nicht nur die Geschenke verteilt werden, sondern wir auch noch eine Zeit in gemütlicher Runde verbringen können“, sagte Teamleiterin Nadine Heyna.

Jeder Kaktus-Bewohner hatte einen Wunschzettel geschrieben. Bälle, Bettwäsche, Spiele, Bücher, eine Lichterkette und auch ein Walkie-Talkie gehörten zu den Wünschen. „Wir konnten alle erfüllen, auch wenn es teilweise sehr kompliziert war, das Gewünschte zu besorgen“, sagte Manja Eichler vom Finanzamt. Sie gehörte zu denjenigen, die die Geschenke organisierten und liebevoll verpackten. Für jedes Kind gab es auch noch Plätzchen.

Leon (11) nahm freudestrahlend seinen Fußball entgegen. „Den habe ich mir gewünscht. Ich spiele gern Fußball und bin Fan vom FC Bayern München“, so Leon. Überrascht war er, als er ein zweites Päckchen mit einem Fußballspiel bekam. Die Freude war umso größer.

„Es ist ein schönes Gefühl, in der Weihnachtszeit Freude zu verbreiten“, sagte Manja Eichler. Die Mitarbeiter hatten sich vor der Feier das Domizil der Kinder- und Jugendwohngruppe in Höckendorf angesehen. „Ich bin begeistert, wie wunderbar erzogen und höflich die Kinder und Jugendlichen sind“, so Manja Eichler. Dabei waren diese vor der Feier besonders aufgeregt.

Teamleiterin Nadine Heyna bedankte sich bei den Mitarbeitern des Finanzamtes auch im Namen der Leiterin der Einrichtung Barbara Mehlhorn für die Einladung. „Meine Chefin denkt manchmal mit Bauchgrummeln an das Finanzamt. Aber diesmal hat sie sich auf die Zusammenarbeit gefreut“, so Nadine Heyna.

zur Startseite