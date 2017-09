Finanzamt bildet aus Zwei Nachwuchskräfte haben in Löbau angefangen. Bewerbungen für 2018 sind bereits möglich.

Bewerbungen für eine Ausbildung beim Finanzamt Löbau im kommenden Jahr sind bereits möglich. © Thomas Eichler

Der Amtsvorsteher des Finanzamtes Löbau freut sich, in diesem Jahr zwei Nachwuchskräfte begrüßen zu dürfen. In zwei Jahren soll ihre Ausbildung zum Finanzwirt abgeschlossen sein. Sowohl die zweijährige Ausbildung in der Laufbahngruppe 1.2 als auch das dreijährige Studium in der Laufbahn 2.1 sind dual aufgebaut. Praxisphasen im Finanzamt wechseln sich mit fachtheoretischen Zeiten am Ausbildungszentrum Bobritzsch beziehungsweise an der Hochschule Meißen ab. „Bei entsprechenden Leistungen können die Absolventen nach ihrem Abschluss in ein Beamtenverhältnis übernommen werden“, teilt der Amtsvorsteher mit. Die Finanzverwaltung in Sachsen bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Bewerbungen für 2018 sind online möglich unter www.hsf.sachsen.de bis 1. Oktober 2017 für das Studium beziehungsweise 1. November 2017 für die Ausbildung. Wer sich für eine Karriere beim Finanzamt interessiert, kann sich informieren unter www.nachwuchs-für-die-steuerklasse.de.

Zudem findet am 16. September von 9 bis 17 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ an der Hochschule Meißen statt, wobei das Auswahlverfahren vorgestellt wird. (SZ)

