Finanzaffäre belastet Hamburger Box-WM Der Amateur-Weltverband häuft 25 Millionen Euro Schulden an. Es kann zum Eklat kommen.

Jürgen Kyas ist bereits im Kampfmodus. © dpa

Jürgen Kyas ist zwei Tage vor Beginn der Amateurbox-Weltmeisterschaft in Hamburg schon in Kampfeslaune. Wenn der skandalumwitterte Weltverbandspräsident Wu Ching-Kuo am Donnerstag zum Empfangsdinner in der Elbphilharmonie erstmals in der Hansestadt auftritt, weicht der deutsche Verbandspräsident nicht von seiner Seite.

„Ich passe auf, dass Herr Wu immer die Wahrheit sagt. Wenn nicht, dann gebe ich sofort eine Richtigstellung über die Medien heraus“, betont Kyas. Zehn Tage gastieren die besten Amateure der Welt an der Elbe. Mit ihnen kommen die Spitzenfunktionäre. Kyas und Wu erwarten sogar Thomas Bach, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees. „Es kann sein, dass es zum Eklat kommt“, erklärt Kyas. Die Stimmung ist explosiv. Die Fronten sind verhärtet, seit Wu die Bombe auf dem vergangenen Exekutivtreffen am 24. Juli in Moskau platzen ließ. 25 Millionen Euro Schulden häufte der Weltverband an. „Wenn die Gläubiger ihr Geld bei Gericht einfordern, sind wir pleite“, meint Kyas.

Der K.o. rückt näher. Die Firma Bankons MMC, ein Großhandelsunternehmen aus Aserbaidschan, verlangt 8,5 Millionen Euro. Der chinesische Investor Wu Di, der noch 15 Millionen Euro bekommt, hält bisher still. „Viel Geld wurde verbrannt“, sagt Kyas. „Es gibt den Verdacht, dass sich der eine oder andere bereichert hat.“

Wu, der unter Bach den Sprung in die IOC-Exekutive schaffte, soll nicht dazugehören. Doch der Taiwanese steht spätestens seit dem Kongress in der russischen Hauptstadt am Pranger. Statt die Misere zu erklären, beschimpfte er die Delegierten. „Das hat mich sehr erschreckt. Meine Hilfe bekommt er nicht mehr“, betont Kyas.

Auch bei der bevorstehenden Änderung des Olympia-Programms erwies Wu sich als unkollegial. Da laut IOC die Frauenquote steigen soll und zwei Gewichtskategorien der Männer wegfallen, strich er die beiden kleinsten Klassen. „Das hat er nicht mit uns abgestimmt“, erklärt Kyas.

Noch in Moskau kündigten 13 der 15 Exekutivmitglieder Wu die Gefolgschaft und gründeten einen Übergangsvorstand. 81 Länder sollen dem „Interim Management Committee“ folgen. Der Machtkampf tobt kurz vor der WM. Die Büroräume des Weltverbandes in Lausanne wurden zwischendurch geschlossen. Ein Gericht entscheidet nach der WM, wie es weitergeht.

Kyas’ Aufgabe heißt nun, das Theater von „seiner“ WM fernzuhalten. „In Hamburg läuft alles nach Plan“, sagt der Präsident, dessen Verband erstmals seit 1995 wieder Welttitelkämpfe ausrichten darf. „Wir sind uns mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und der Stadt Hamburg einig, eine tolle WM auszurichten.“

Ab Freitag um 14 Uhr ermitteln 280 Boxer aus allen Kontinenten in der Sporthalle ihre neuen Weltmeister. Die Gastgeber treten in allen zehn Gewichtsklassen mit einem Boxer an. Zu den Medaillenkandidaten zählen der Olympiadritte Artem Harutyunyan aus der Hansestadt im Halbweltergewicht und Europameister Abass Baraou aus Berlin im Weltergewicht. (sid)

