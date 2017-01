Finalrunden um die Kreismeistertitel Am Sonnabend treffen in Bautzen die besten Classic-Kegler aufeinander.

Symbolfoto: Uwe Soeder © Symbolfoto: Uwe Soeder

Classic-Kegeln.Nach umfangreichen Qualifizierungswettbewerben in den einzelnen Altersbereichen kommen am Wochenende die Finals der Kreiseinzelmeisterschaften wieder auf den Kegelsportanlagen in Bautzen zur Austragung. Dabei spielt der gesamte Nachwuchsbereich der männlichen Altersklassen U 14 und U 18 am Sonnabend. Hinzu kommen noch die Seniorinnen C. Alle anderen weiblichen Altersklassen sind am Sonntag auf den Bahnen des MSV Bautzen im Sportpark aktiv. Im Keglerheim rollen am Sonnabend ebenfalls ab 10 Uhr bei den männlichen Teilnehmern und am Sonntag bei den weiblichen Teilnehmern die ersten Kugeln. Nach den voraussichtlich sehr spannenden Wettbewerben findet dann am Sonnabend ab 17.30 Uhr und am Sonntag ab 15.30 Uhr im Keglerheim die Ehrung der neuen Kreismeister und der Medaillengewinner statt. (jk)

