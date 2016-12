Finale um schönsten Weihnachtsbaum 1300 Stimmen sind bei der Wahl der SZ eingegangen. Am Sonntag um 24 Uhr endet die Abstimmung.

Das Feld der Bewerber um den schönsten Weihnachtsbaum der Oberlausitz ist groß und sehenswert: In der ersten Kategorie mit den von der SZ vorgeschlagenen Bäumen stehen Bad Muskau, Ebersbach, Görlitz, Löbau, Niesky, Weißwasser und Zittau zur Wahl. In der Kategorie mit Vorschlägen der Leser sind zwei Bäume aus Eibau und je einer aus Beiersdorf, Dauban, Obercunnersdorf und Reichwalde im Rennen.

Gut 1300 Stimmen verteilten sich am Freitagabend auf die 13 Bäume. Während sich in der ersten Kategorie schnell Favoriten abzeichneten, ist bei den Leser-Vorschlägen das Ergebnis völlig offen. Es lohnt sich also noch mitzumachen, wenn man seinem Favoriten zum Sieg verhelfen will.

Jeder kann einmal in jeder Kategorie abstimmen, hat also praktisch zwei Gewinnchancen. Denn es gibt auch ein kleines Weihnachtsgeld zu gewinnen: Jeder Teilnehmer kommt in eine Verlosung. Wir ziehen in der Woche vor Heiligabend drei Gewinner, die sich im SZ-Treffpunkt Görlitz oder Zittau ein Geschenk im Wert von 30 Euro aussuchen können. (SZ)

