Finale in Mühlbach Die Saison für den Dohnaer Sportpokal endet mit dem Landschaftslauf am Sonntag. Im Advent geht es aber schon wieder los.

Die Läufe um den Dohnaer Sportpokal gibt es seit 2010. Sie waren im Gedenken an die Jahrhundertflut ins Leben gerufen worden. © Marko Förster

Schon vor dem Mühlbacher Landschaftslauf am Sonntag als Letztem des diesjährigen Dohnaer Sportpokals stehen die Sieger fest. Steffen Vogel hat acht Punkte Vorsprung und benötigt nur noch einen Punkt, um den Gesamtsieg abzusichern. Es reicht also, beim Mühlbacher Landschaftslauf zu starten. Bei den Frauen ist Edelgard Palfi nicht mehr einzuholen, sie hat sich 15 Punkte Vorsprung erlaufen. Bei den weiteren Plätzen bleibt es spannend, sagt Dohnas Hauptamtsleiter und selbst Läufer Tilo Werner. So haben noch neun Frauen die Chance auf die Plätze zwei und drei. Bei den Männern sind drei Läufer punktgleich auf Platz vier. Für einige Sportler geht es auch noch um ein viertes Ergebnis, um die begehrte Erinnerungsmedaille zu erhalten. „Für Motivation zum Finale ist also gesorgt“, sagt Tilo Werner. Den Dohnaer Sportpokal gibt es seit 2010. Er beinhaltet inzwischen acht Läufe. Mit dem Adventslauf startet die neue Saison. (SZ/sab)

