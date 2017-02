Fußball Kreispokal Finale in Meißen Die Domstadt folgt auf Zabeltitz als Ausrichter vom letzten Jahr. Termin ist Pfingstsonnabend.

Der Termin ist schon fast Tradition, der Austragungsort nicht: Die diesjährigen Endspiele im Fußball-Kreispokal der Frauen und Männer werden am Pfingstsonnabend, dem 3. Juni, ausgetragen. Das hat der zuständige Staffelleiter im Kreisverband Fußball, Thomas Napp, jetzt bestätigt. Der Vorstand habe zugestimmt, als Ausrichter in diesem Jahr den FV Fortschritt Meißen-West zu beauftragen. Spielort wird die Sportanlage „Juteplan“ in Meißen sein.

Im vergangenen Jahr fanden die Kreispokalfinals in Zabeltitz statt. Die Trophäen gewannen damals die Männer des TuS Weinböhla sowie die Frauen vom FV 1911 Gröditz. (rt)

