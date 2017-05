Finale in Bad Muskau Mit seinem Konzert am Sonnabendabend im Innenhof des Neuen Schlosses in Bad Muskau beendete das Olivia Trummer Quartett eine Veranstaltungsreihe.

Foto: / / © Rolf Ullmann

Mit seinem Konzert am Sonnabendabend im Innenhof des Neuen Schlosses setzte das Olivia Trummer Quartett einen glanzvollen Schlusspunkt unter die 22. Jazztage. Olivia Trummer am Klavier, Roland Satterwhite auf der Violine, Joshua Ginsburg am Kontrabass sowie Nicola Angelucci am Schlagzeug begeisterten das Publikum mit Stücken, die in der Mehrzahl von Olivia Trummer komponiert wurden.

Diese Sonderkonzerte finden seit nunmehr sieben Jahren im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau statt und ziehen das Publikum nicht nur aus der Kurstadt magisch an.

