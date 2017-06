Finale für Fahrradaktion für Bedürftige Fast 200 Räder wurden gesammelt und aufgearbeitet. Am Sonntag werden sie durch die Lausitzer Füchse im Tierpark Weißwasser übergeben.

Das Maskottchen der Lausitzer Füchse © Rolf Ullmann

Am Sonntag geht im Tierpark die große Fahrrad-Aktion zu Ende, die die Lausitzer Füchse in den letzten vier Monaten unterstützt haben. Für sozial schwache Familien wurden fast 200 Räder gesammelt und mithilfe von Partnern und Sponsoren aufgearbeitet. Ab 11 Uhr können auf der Bühne, im hinteren Bereich des Weißwasseraner Tierparks, die Räder von bedürftigen Familien abgeholt werden. Auch der Fuchs wird am Sonntag dabei sein und bei der Übergabe der ersten Räder helfen.

Bereits am Sonnabend präsentieren sich der Eissport Weißwasser (ESW) und die Lausitzer Füchse beim Stadtfest. Dazu wird an der Ecke Dr.-Altmann-/Karl-Marx-Straße eine 24 mal 10 Meter große Kunsteisfläche aufgebaut. Auf dieser können, ab 11 Uhr, große und kleine Weißwasseraner Schlittschuh laufen. Der ESW ist mit einem Stand an der Fläche präsent. Dort besteht die Möglichkeit, Schlittschuhe auszuleihen. Besucher können aber auch mit eigenen Schlittschuhen auf die Kunsteisfläche gehen. Ab 16 Uhr gibt es zudem eine Autogrammstunde mit Spielern der Lausitzer Füchse.

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest von Weißwasser am Freitag, 19 Uhr. (SZ)

