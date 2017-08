Finale für die Blütenpracht Das Landschloss Zuschendorf zeigt derzeit eine üppige Hortensienschau. Dafür reisen die Veranstalter fast 100 Jahre zurück.

Landschloss-Mitarbeiterin Heike Bernert zeigt Hortensien, die in der Sonderschau zu sehen sind. © Marko Förster

Was haben Hortensien, Charleston und afroamerikanische Jazzbands gemeinsam? Allesamt erlebten sie in den 1920er-Jahren ihre Hoch- und Blütezeit. Während die einen mehr oder weniger wieder verschwanden, haben die Blüten sämtliche Zeiten überlebt – und erfreuen sich heute größerer Beliebtheit denn je.

Zu bewundern ist die üppige Pracht der fülligen Blumen derzeit im Landschloss Zuschendorf. Die Botanischen Sammlungen präsentieren noch bis einschließlich 6. August die Hortensienschau „Die goldenen 20er-Jahre“, Floristen haben Tausende Klassikblüten zu Kunstwerken verwandelt. Gestalterisch, sagt Matthias Riedel, Leiter der Sammlungen, sind die Pflanzen in die Szenen des vollen und überaus freizügigen Lebens dieses bestimmten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts eingebettet, in dem die Menschen trotz Weltwirtschaftskrise das Feiern nicht vergaßen. In der Landschloss-Schau steht beispielsweise eine sehr knapp bekleidete Puppe, die die damals mächtig angesagte Tänzerin Josephine Baker darstellt, es gibt auch eine nachgestellte Jazz-Combo. Und nicht zu vergessen: die Hortensien. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts begannen Züchter, deutsche Sorten zu ziehen, die ersten sächsischen Sorten stammen aus den 1920er-Jahren. Eine große Zahl der damals so innovativen Sorten ist heute noch Bestandteil der Botanischen Sammlungen in Zuschendorf – es ist die größte Hortensienkollektion Deutschlands. Geöffnet ist die Schau noch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt kostet fünf, ermäßigt vier Euro.

