Finale beim Klärwerksausbau in Kaditz Die Anlagen sollen das Abwasser von einer Dreiviertelmillion Menschen reinigen können.

Dresden wächst schnell. Darauf reagiert die Stadtentwässerung, die das Klärwerk Kaditz weiter ausbaut. Dabei geht es um das Herzstück der Anlage, die biologische Reinigung. Das Unternehmen investiert rund 25 Millionen Euro, damit künftig die Abwässer von 787 000 Menschen gereinigt werden können, erklärt der neue technische Geschäftsführer Ralf Strothteicher. Schließlich sollen 2018 weitere Gemeinden aus dem Umland angeschlossen werden, so vom Zweckverband Wilde Sau. Geplant ist, dass das Abwasser von Wilsdruff, Tharandt, Klipphausen und weiteren Stadtteilen Freitals nach Dresden fließt.

In einem ersten großen Schritt sind seit 2015 zwei Reinigungs- und das erste von zwei Verteilerbecken entstanden. Sie waren im März dieses Jahres so weit fertiggestellt, dass der Probebetrieb gestartet werden konnte. „Die Becken haben sich bisher bestens bewährt“, resümiert er.

Auf dem Boden jedes Reinigungsbeckens sind 2 192 Belüftungsteller installiert, durch die Luft ins Abwasser geblasen wird. Sie aktiviert die Mikroorganismen, die die Hauptarbeit bei der biologischen Reinigung in diesen sogenannten Belebungsbecken leisten. Eines davon fasst immerhin 16 000 Kubikmeter. Zudem sind in allen Becken insgesamt 20 Rührer aufgebaut. Diese mannshohen Propeller sorgen dafür, dass das Abwasser durch das schlaufenförmige Wand-Labyrinth bewegt wird.

Zuvor hatten die Becken der Kaditzer Kläranlage ein Fassungsvermögen von 96 000 Kubikmetern. Die gesamte neue Anlage kann 48 000 Kubikmeter aufnehmen – also ein Zuwachs um die Hälfte. Mit der Fertigstellung der ersten drei Becken wurde im Frühjahr der größte Teil der Kapazität erreicht.

Zuletzt wird jetzt das letzte große Verteilerbecken errichtet. „Der Rohbau dieses Umlaufverteilers steht“, so Strothteicher. Ende dieses Jahres soll in dieser Anlage der Probebetrieb beginnen. Geplant ist, ab kommendem Jahr ein Rücklaufschlamm-Pumpwerk zu bauen. Das pumpt einen Teil des Schlamms aus den Nachklär wieder zurück in diese Belebungsbecken.

Im kommenden Frühjahr werden noch Straßen zur neuen Anlage gebaut und Flächen begrünt. Bis Mitte 2018 soll der gesamte Komplex voll in Betrieb sein, stellt Strothteicher in Aussicht.

