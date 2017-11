Finale auf der Forest Village Ranch in Walddorf Über 1000 Biker finden den Weg zum Saisonabschluss auf die Ranch. Die Bisontaufe beschert sechs Kälbchen einen Namen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Herbert Kordas aus Weißwasser zog mit seinem Chrom-Motorfahrrad der Marke Wanderer, Baujahr 1935, die Blicke beim Biker-Treffen auf sich. Zum letzten Mal in dieser Saison stampfen die Stiefel beim Line-Dance über die hölzerne Tanzfläche. © Rolf Ullmann Herbert Kordas aus Weißwasser zog mit seinem Chrom-Motorfahrrad der Marke Wanderer, Baujahr 1935, die Blicke beim Biker-Treffen auf sich. Zum letzten Mal in dieser Saison stampfen die Stiefel beim Line-Dance über die hölzerne Tanzfläche.

Herbert Kordas aus Weißwasser zog mit seinem Chrom-Motorfahrrad der Marke Wanderer, Baujahr 1935, die Blicke beim Biker-Treffen auf sich. Zum letzten Mal in dieser Saison stampfen die Stiefel beim Line-Dance über die hölzerne Tanzfläche.

Einen echten, hartgesottenen Biker konnten auch gelegentliche Regenschauer und kühle Temperaturen am gestrigen Tag nicht davon abhalten, um solo oder in der Gruppe zum Saisonabschluss der Forest Village Ranch in Walddorf bei Daubitz einen Besuch abzustatten. Für viele der über 1 000 Motorradfahrer ist diese abschließende Ausfahrt zu einer festen Größe in der Saison geworden. Auch für die Ranch selbst beginnt nun die Winterruhe. Bis zur Saisoneröffnung Ende März im kommenden Jahr herrscht zwischen den Holzhäusern Stille. Doch zuvor tauften Schlager- und Countrysängerin Linda Feller und der Kommandant des Truppenübungsplatzes Oberlausitz, Oberstleutnant Pierschel, zwei der insgesamt sechs Bisonkälbchen gemeinsam mit Blueberry -Woman Marion Kuchra nach indianischem Brauch.

Die Mitglieder des Daubitzer Karnevalsvereins richten nun ihr Augenmerk auf die bevorstehende fünfte Jahreszeit. Am 18. November öffnet sich für das ausgelassene Treiben während der Auftaktveranstaltung die Tür des Vereinslokals „Zur Krone“ in Daubitz. In ihrer 41. Saison betätigen sich die Karnevalisten diesmal als Bauleute von ihrem Heimatort bis in den Orient.

zur Startseite