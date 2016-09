Finale am Butterberg Beim hervorragend organisierten Butterberglauf gehen insgesamt 460 Läufer über verschiedene Laufstrecken an den Start.

Stolz präsentieren die erfolgreichen Läufer des gastgebenden TV 1848 Bischofswerda ihre Urkunden. Insgesamt waren 460 Läufer beim traditionellen Butterberglauf am Start. © Verein

Leichtathletik. Der TV 1848 Bischofswerda hat am Sonnabend bereits zum 16. Mal den Butterberglauf mit großem Erfolg durchgeführt. Dabei waren insgesamt 460 Läuferinnen und Läufer auf den verschiedenen Strecken am Start.

Zunächst ging es in den Läufen der Grundschüler über 0,6 km um den Pokal des Oberbürgermeisters für die sportbegeistertste Grundschule. Diese Wertung gewann in diesem Jahr die „Grundschule am Klosterberg“ in Demitz-Thumitz. Mit 40 angemeldeten Schülern, die alle an den Start gegangen sind, nahm sogar mehr als die Hälfte aller Demitzer Schüler teil. Tolle Geste: Die Firma AIR-Kranken- und Intensivpflege übernahm das Startgeld für alle Grundschüler. Sehr erfreut konnte der gastgebende Verein in diesem Jahr auch erstmals Schüler aus der Evangelischen Grundschule aus Gaußig begrüßen, die mit zwei ersten Plätzen ein starkes Achtungszeichen hinterließen und die Bischofswerdaer Schulen für die nächsten Jahre herausforderten.

Die Wertungsläufe für die verschiedenen Altersklassen gingen über unterschiedliche Strecken von 0,6 bis 9,5 km über die Bühne. Auf der kürzesten Distanz belegte Henriette Baumert vom TV 1848 Bischofswerda einen guten zweiten Platz.

Maik Petzold siegt im Hauptlauf

Besonders erfolgreich seitens des gastgebenden Vereins zeigten sich die Mädchen der U10/U12 auf der 1,5-km-Runde. Anna Böhme (AK11) holte den Gesamtsieg vor zwei Läuferinnen aus Löbau und Dresden. Friederike Baumert, deren Gesamtsieg in der Oppacher Cup-Wertung ungefährdet ist, belegte diesmal nur den vierten Platz. Die jüngeren Mädchen der U10 holten in der Reihenfolge Vanessa Preußner, Nelly Ansorge, Katharina Liebisch und Freya Kochan die Plätze drei bis sechs. Auf der längeren Runde (2,5 km) zeigten die starken Bischofswerdaer Jungs ihr ganzes Potenzial. Albrecht Vetter (AK13) holte den Gesamtsieg vor Lennard Muschinski (OSLV Bautzen) und Adrian Katzer vom gastgebenden Verein. Dahinter kamen Niclas Ansorge, Dominik Malke und Cajus Wolf auf den Plätze fünf bis sieben ins Ziel. Leider verpasste bei den Mädchen Johanna Liebisch (AK12) ganz knapp das Podest und wurde Vierte.

In den Hauptläufen über 5,0 km und 9,6 km dominierten altbekannte Namen aus den Vereinen der Region. Schnellster Mann auf der „kleinen“ Runde war Tino Sickert vom Citylauf-Verein Dresden in 18:58 Minuten. Die Sieger auf der langen Strecke hießen Maik Petzold aus Bautzen (35:16) und Franziska Kranich vom LSV Niesky in 42:50 Minuten.

Ein großes Dankeschön verdienten sich alle Helfer sowie das „Butterberg-Team“ um Karl-Heinz John, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.

Sportlich ist das Jahr für den TV 1848 Bischofswerda noch nicht vorbei. Für die Leichtathleten steht am 3. Oktober der Bahnabschluss in Pulsnitz auf dem Plan und am 15. Oktober findet am Wesenitzsportpark in Bischofswerda der Hindernislauf „Schiebock – läuft extrem“ in seiner dritten Auflage statt.

zur Startseite