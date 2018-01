Finaldurchgänge in der Spreestadt Am Sonnabend und Sonntag werden in Bautzen die neuen Kreismeister in insgesamt 14 verschiedenen Altersklassen ermittelt.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Bautzen. Am Sonnabend und Sonntag werden in Bautzen die neuen Kreismeister in insgesamt 14 verschiedenen Altersklassen ermittelt. Ausgetragen werden die Titelkämpfe auf den acht Kegelbahnen im Keglerheim (Thomas-Mann-Str.) sowie auf den vier Bahnen im MSV-Sportpark. Karsten Bergel, der Vorsitzende des Kreiskeglerverbandes Bautzen, sagte im Vorfeld: „Zusammen mit dem Brauhaus Bautzen haben wir speziell für diese Kreismeisterschaften eine Speisekarte erstellt. Außerdem werden auf der Homepage den ganzen Tag über die aktuellen Zwischenstände veröffentlicht.“

Es starten insgesamt 160 Kegler und Keglerinnen in den 14 Kategorien. Die meisten Starter stellt dabei der MSV Bautzen mit zwölf Erwachsenen und sechs Jugendlichen, gefolgt vom Baruther SV 90 (10), der allerdings gleich sieben Jugendspieler in die Wettkämpfe schickt. Weitere Vereine mit vielen Startern sind der KV Bautzen West (9), der Königswarthaer SV und der SV Laußnitz, von denen sich jeweils acht Sportler für die Finaldurchgänge qualifizieren konnten. Karsten Bergel: „In allen Kategorien erwarte ich spannende Wettkämpfe um die Podestplätze. Speziell das Starterfeld der Männer verspricht viel Spannung. Zudem wird ja auch die Qualifikation für die Bezirkseinzelmeisterschaft des Ostsächsischen Keglerverbandes ausgespielt.“ Die Siegerehrung findet dann wie immer für alle im Keglerheim statt. (ck)

www.keglerverband-bautzen.de

zur Startseite